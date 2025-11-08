Saison Culturelle La Bohème La Sall’in Cabourg

Saison Culturelle La Bohème La Sall’in Cabourg samedi 8 novembre 2025.

Saison Culturelle La Bohème

La Sall’in 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 18:55:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Dans le Paris du XIXème siècle, c’est le coup de foudre entre Rodolfo et Mimì, tous deux sans le sou.

La Bohème retransmission en direct du métropolitain opéra de New-York

Dans le Paris du XIXème siècle, c’est le coup de foudre entre Rodolfo et Mimì, tous deux sans le sou. Alors que Mimì est petit à petit rongée par la maladie, Rodolfo veut la quitter dans l’espoir qu’elle prenne un nouvel amant riche qui lui permettra de vivre. Les nouvelles personnalités montantes du Met se réunissent pour donner vie une fois encore à la célèbre production de Franco Zeffirelli. La Bulgare Sonya Yoncheva et l’Américain Michael Fabiano interprèteront les amants maudits Mimì et Rodolfo, un duo qui assurera de raviver le drame et le lyrisme de la partition de Puccini.

En partenariat avec ICI NORMANDIE.

Durée 3h29. .

La Sall’in 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

English : Saison Culturelle La Bohème

In 19th-century Paris, it’s love at first sight for Rodolfo and Mimì, both penniless.

German : Saison Culturelle La Bohème

Im Paris des 19. Jahrhunderts ist es Liebe auf den ersten Blick zwischen Rodolfo und Mimì, die beide mittellos sind.

Italiano :

Nella Parigi dell’Ottocento, è amore a prima vista per Rodolfo e Mimì, entrambi squattrinati.

Espanol :

En el París del siglo XIX, Rodolfo y Mimì, ambos sin dinero, se enamoran a primera vista.

L’événement Saison Culturelle La Bohème Cabourg a été mis à jour le 2025-09-14 par OT Cabourg