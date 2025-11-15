Saison Culturelle La fuite Le Donzeil

Saison Culturelle La fuite

Saison Culturelle La fuite Le Donzeil samedi 15 novembre 2025.

Saison Culturelle La fuite

Salle des fêtes Le Donzeil Creuse

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

Date(s) :
2025-11-15

Dans le cadre de la nuit du cirque.

Cette petite forme de cirque réinvente la figure du clown qui fit les grandes heures du cinéma muet.

‍ ‍ ‍ Dès 5 ans.

Programme complet ici https://www.creusesudouest.fr/app/uploads/2025/08/WEB-DEPLIANT-SAISON-CULTURELLE-2025-2026-1.pdf   .

Salle des fêtes Le Donzeil 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93  ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

English : Saison Culturelle La fuite

German : Saison Culturelle La fuite

Italiano :

Espanol : Saison Culturelle La fuite

L’événement Saison Culturelle La fuite Le Donzeil a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Creuse Sud Ouest