Saison Culturelle La fuite Le Donzeil samedi 15 novembre 2025.
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Dans le cadre de la nuit du cirque.
Cette petite forme de cirque réinvente la figure du clown qui fit les grandes heures du cinéma muet.
Dès 5 ans.
Programme complet ici https://www.creusesudouest.fr/app/uploads/2025/08/WEB-DEPLIANT-SAISON-CULTURELLE-2025-2026-1.pdf .
Salle des fêtes Le Donzeil 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com
