Saison Culturelle La fuite Saint-Pardoux-Morterolles

Saison Culturelle La fuite

Salle des fêtes Saint-Pardoux-Morterolles Creuse

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Dans le cadre de la nuit du cirque.

Cette petite forme de cirque réinvente la figure du clown qui fit les grandes heures du cinéma muet.

‍ ‍ ‍ Dès 5 ans.

Programme complet ici https://www.creusesudouest.fr/app/uploads/2025/08/WEB-DEPLIANT-SAISON-CULTURELLE-2025-2026-1.pdf .

Salle des fêtes Saint-Pardoux-Morterolles 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

