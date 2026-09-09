Saison culturelle – La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal La Chapelle Oloron-Sainte-Marie
mercredi 31 mars 2027 · La Chapelle · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Saison culturelle – La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal
La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-31 20:00:00
fin : 2027-03-31 21:00:00
Date(s) :
2027-03-31 2027-04-01
Comment transposer une émission de radio sur scène et la transformer en brillant moment de théâtre ? La compagnie Akté relève le défi en reprenant mot pour mot un programme radiophonique, dans une mise en scène qui en révèle toute la saveur. Le 4 décembre 2021, dans l’émission « Répliques » sur France Culture, la philosophe Camille Froidevaux-Metterie débat avec deux hommes des rapports entre les sexes. Rapidement, la discussion devient une joute sur le féminisme, que la philosophe remporte haut la main. Akté conserve paroles, intonations et même les grommellements d’Alain Finkielkraut. Par de subtils jeux de regards et de mimiques, elle tourne en dérision les arguments conservateurs. Une pièce fine et drôle qui nous invite à observer l’agonie symbolique d’un vieux monde.
Dès 14 ans. Rencontrez l’équipe artistique après la représentation du mercredi autour d’une tisane offerte. .
La Chapelle 14 Rue Adoue Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 jeliote@hautbearn.fr
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English : Saison culturelle – La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal
L’événement Saison culturelle – La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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