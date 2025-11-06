Saison Culturelle La Rivière Bourganeuf

Saison Culturelle La Rivière Bourganeuf jeudi 6 novembre 2025.

Saison Culturelle La Rivière

Salle Confluences Bourganeuf Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Dominique Marchais offre avec La Rivière (Prix Jean Vigo 2023) une ode à la nature. Fasciné par les rivières, leur cheminement un peu secret, leurs connexions avec les nappes, les mystères qui entourent leurs sources, les résurgences, le fait qu’elles soient parfois cachées…

‍ ‍ ‍ Dès 14 ans!

Plus d’infos https://www.creusesudouest.fr/app/uploads/2025/08/WEB-DEPLIANT-SAISON-CULTURELLE-2025-2026-1.pdf .

Salle Confluences Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93

English : Saison Culturelle La Rivière

German : Saison Culturelle La Rivière

Italiano :

Espanol : Saison Culturelle La Rivière

L’événement Saison Culturelle La Rivière Bourganeuf a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Creuse Sud Ouest