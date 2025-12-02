Saison culturelle La surprise du chef Théâtre Le Puy-en-Velay

Saison culturelle La surprise du chef

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Série 1 et 2 12€

Série 3 et 4 10€

Début : Mardi 2025-12-02 20:30:00

fin : 2025-12-02

2025-12-02 2025-12-03

Les artistes-enseignants ou enseignants artistes du Conservatoire à Rayonnement Départemental, les Ateliers des Arts de la Communauté d’Agglomération du Puy-en- Velay vous invitent à venir découvrir leur concert-spectacle.

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45

English :

The « artist-teachers » of the Conservatoire à Rayonnement Départemental, « les Ateliers des Arts » of the Communauté d?Agglomération du Puy-en- Velay, invite you to discover their concert-show.

German :

Die « Künstler-Lehrer » oder « Lehrer-Künstler » des Conservatoire à Rayonnement Départemental, « Les Ateliers des Arts » der Communauté d’Agglomération du Puy-en- Velay laden Sie ein, ihr Konzertspektakel zu entdecken.

Italiano :

Gli « artisti-insegnanti » o « insegnanti-artisti » del Conservatoire à Rayonnement Départemental, « les Ateliers des Arts » della Communauté d’Agglomération du Puy-en- Velay vi invitano a venire a scoprire il loro concerto-spettacolo.

Espanol :

Los « artistas-profesores » o « profesores-artistas » del Conservatoire à Rayonnement Départemental, « les Ateliers des Arts » de la Communauté d’Agglomération du Puy-en- Velay le invitan a descubrir su concierto-espectáculo.

