Saison culturelle La valse des pingouins Théâtre Le Puy-en-Velay vendredi 28 novembre 2025.
Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 48 EUR
Série 1 48€
Série 2 41€
Série 3 30€
Série 4 10€
Début : Vendredi 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Une comédie écrite et mise en scène par Patrick Haudecoeur. Une soirée aussi mémorable qu’inattendue où rien ne se passe comme prévu !
Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45
English :
A comedy written and directed by Patrick Haudecoeur. An evening as memorable as it is unexpected, where nothing goes according to plan!
German :
Eine Komödie, geschrieben und inszeniert von Patrick Haudecoeur. Ein ebenso denkwürdiger wie unerwarteter Abend, an dem nichts so läuft, wie geplant!
Italiano :
Una commedia scritta e diretta da Patrick Haudecoeur. Una serata tanto memorabile quanto inaspettata, dove nulla va secondo i piani!
Espanol :
Una comedia escrita y dirigida por Patrick Haudecoeur. Una velada tan memorable como inesperada, en la que nada sale según lo previsto
