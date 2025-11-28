Saison culturelle La valse des pingouins Théâtre Le Puy-en-Velay

Saison culturelle La valse des pingouins Théâtre Le Puy-en-Velay vendredi 28 novembre 2025.

Saison culturelle La valse des pingouins

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 48 EUR

Série 1 48€

Série 2 41€

Série 3 30€

Série 4 10€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Une comédie écrite et mise en scène par Patrick Haudecoeur. Une soirée aussi mémorable qu’inattendue où rien ne se passe comme prévu !

.

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45

English :

A comedy written and directed by Patrick Haudecoeur. An evening as memorable as it is unexpected, where nothing goes according to plan!

German :

Eine Komödie, geschrieben und inszeniert von Patrick Haudecoeur. Ein ebenso denkwürdiger wie unerwarteter Abend, an dem nichts so läuft, wie geplant!

Italiano :

Una commedia scritta e diretta da Patrick Haudecoeur. Una serata tanto memorabile quanto inaspettata, dove nulla va secondo i piani!

Espanol :

Una comedia escrita y dirigida por Patrick Haudecoeur. Una velada tan memorable como inesperada, en la que nada sale según lo previsto

L’événement Saison culturelle La valse des pingouins Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-06-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay