[Saison Culturelle] La vie en vrai (avec Anne Sylvestre) Vez
[Saison Culturelle] La vie en vrai (avec Anne Sylvestre) Vez vendredi 15 mai 2026.
[Saison Culturelle] La vie en vrai (avec Anne Sylvestre)
21 bis rue de la Croix Rebours Vez Oise
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Quand l’héritage poétique et politique de la chanteuse Anne Sylvestre résonne chez deux artistes trentenaires… Lumineux et bouleversant.
Anne Sylvestre était une grande dame de la chanson française…
La metteuse en scène et comédienne Marie Fortuit et la pianiste Lucie Sansen, toutes deux trentenaires, nous plongent au cœur de son riche répertoire. On y redécouvre la beauté de ses textes, la justesse et la tendresse de son regard, mais aussi son engagement et ses combats, féministes et humanistes. Marie mêle les voix d’autres femmes puissantes, autrices ou musiciennes contemporaines, par une lecture, un enregistrement ou une chanson ; toutes des artistes qui font perdurer le chemin tracé par Madame Anne .
A partir de 12 ans
Chansons Anne Sylvestre, Marie Fortuit
Mise en scène Marie Fortuit
Collaboration artistique Mélanie Charreton
Interprétation Marie Fortuit, Lucie Sansen
21 bis rue de la Croix Rebours Vez 60117 Oise Hauts-de-France
English :
When the poetic and political legacy of the singer Anne Sylvestre resonates with two artists in their thirties? Luminous and moving.
Anne Sylvestre was a grande dame of French chanson?
Director and actress Marie Fortuit and pianist Lucie Sansen, both in their thirties, plunge us into the heart of her rich repertoire. We rediscover the beauty of her lyrics, the accuracy and tenderness of her vision, but also her commitment to feminism and humanism. Marie blends the voices of other powerful women, contemporary authors and musicians, through a reading, a recording or a song; all artists who keep the path traced by Madame Anne alive.
Ages 12 and up
Songs Anne Sylvestre, Marie Fortuit
Stage direction: Marie Fortuit
Artistic collaboration: Mélanie Charreton
Performance: Marie Fortuit, Lucie Sansen
German :
Wenn das poetische und politische Erbe der Sängerin Anne Sylvestre in zwei Künstlern in ihren Dreißigern widerhallt? Leuchtend und erschütternd.
Anne Sylvestre war eine Grande Dame des französischen Chansons?
Die Regisseurin und Schauspielerin Marie Fortuit und die Pianistin Lucie Sansen, beide in ihren Dreißigern, lassen uns in das Herz ihres reichen Repertoires eintauchen. Wir entdecken die Schönheit ihrer Texte, die Richtigkeit und Zärtlichkeit ihres Blicks, aber auch ihr Engagement und ihre feministischen und humanistischen Kämpfe wieder. Marie mischt die Stimmen anderer mächtiger Frauen, zeitgenössischer Autorinnen oder Musikerinnen, mit einer Lesung, einer Aufnahme oder einem Lied; allesamt Künstlerinnen, die den von Madame Anne vorgezeichneten Weg fortsetzen.
Ab 12 Jahren
Chansons Anne Sylvestre, Marie Fortuit
Regie: Marie Fortuit
Künstlerische Mitarbeit: Mélanie Charreton
Darsteller: Marie Fortuit, Lucie Sansen
Italiano :
Quando l’eredità poetica e politica della cantante Anne Sylvestre risuona con due artisti trentenni? Luminoso e commovente.
Anne Sylvestre è stata una grande signora della canzone francese?
La regista e attrice Marie Fortuit e la pianista Lucie Sansen, entrambe trentenni, ci immergono nel cuore del suo ricco repertorio. Riscopriamo la bellezza dei suoi testi, l’accuratezza e la tenerezza della sua visione, ma anche il suo impegno e le sue lotte femministe e umaniste. Marie unisce le voci di altre donne potenti, autrici e musiciste contemporanee, in una lettura, una registrazione o una canzone; tutte artiste che mantengono vivo il percorso tracciato da Madame Anne .
Dai 12 anni in su
Canzoni di Anne Sylvestre, Marie Fortuit
Direzione di scena: Marie Fortuit
Collaborazione artistica: Mélanie Charreton
Interpretazione: Marie Fortuit, Lucie Sansen
Espanol :
Cuando el legado poético y político de la cantante Anne Sylvestre resuena en dos artistas treintañeras? Luminoso y conmovedor.
Anne Sylvestre fue una gran dama de la canción francesa?
La directora y actriz Marie Fortuit y la pianista Lucie Sansen, ambas treintañeras, nos sumergen en el corazón de su rico repertorio. Redescubrimos la belleza de sus letras, la precisión y ternura de su visión, pero también su compromiso y sus luchas feministas y humanistas. Marie combina las voces de otras mujeres poderosas, autoras y músicas contemporáneas, en una lectura, una grabación o una canción; todas artistas que mantienen vivo el camino trazado por Madame Anne .
A partir de 12 años
Canciones de Anne Sylvestre, Marie Fortuit
Dirección escénica: Marie Fortuit
Colaboración artística: Mélanie Charreton
Interpretación: Marie Fortuit, Lucie Sansen
