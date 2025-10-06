[Saison Culturelle] La vie en vrai (avec Anne Sylvestre) Vez

[Saison Culturelle] La vie en vrai (avec Anne Sylvestre)

21 bis rue de la Croix Rebours Vez Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Quand l’héritage poétique et politique de la chanteuse Anne Sylvestre résonne chez deux artistes trentenaires… Lumineux et bouleversant.

Anne Sylvestre était une grande dame de la chanson française…

La metteuse en scène et comédienne Marie Fortuit et la pianiste Lucie Sansen, toutes deux trentenaires, nous plongent au cœur de son riche répertoire. On y redécouvre la beauté de ses textes, la justesse et la tendresse de son regard, mais aussi son engagement et ses combats, féministes et humanistes. Marie mêle les voix d’autres femmes puissantes, autrices ou musiciennes contemporaines, par une lecture, un enregistrement ou une chanson ; toutes des artistes qui font perdurer le chemin tracé par Madame Anne .

A partir de 12 ans

Chansons Anne Sylvestre, Marie Fortuit

Mise en scène Marie Fortuit

Collaboration artistique Mélanie Charreton

Interprétation Marie Fortuit, Lucie Sansen

Quand l’héritage poétique et politique de la chanteuse Anne Sylvestre résonne chez deux artistes trentenaires… Lumineux et bouleversant.

Anne Sylvestre était une grande dame de la chanson française…

La metteuse en scène et comédienne Marie Fortuit et la pianiste Lucie Sansen, toutes deux trentenaires, nous plongent au cœur de son riche répertoire. On y redécouvre la beauté de ses textes, la justesse et la tendresse de son regard, mais aussi son engagement et ses combats, féministes et humanistes. Marie mêle les voix d’autres femmes puissantes, autrices ou musiciennes contemporaines, par une lecture, un enregistrement ou une chanson ; toutes des artistes qui font perdurer le chemin tracé par Madame Anne .

A partir de 12 ans

Chansons Anne Sylvestre, Marie Fortuit

Mise en scène Marie Fortuit

Collaboration artistique Mélanie Charreton

Interprétation Marie Fortuit, Lucie Sansen .

21 bis rue de la Croix Rebours Vez 60117 Oise Hauts-de-France

English :

When the poetic and political legacy of the singer Anne Sylvestre resonates with two artists in their thirties? Luminous and moving.

Anne Sylvestre was a grande dame of French chanson?

Director and actress Marie Fortuit and pianist Lucie Sansen, both in their thirties, plunge us into the heart of her rich repertoire. We rediscover the beauty of her lyrics, the accuracy and tenderness of her vision, but also her commitment to feminism and humanism. Marie blends the voices of other powerful women, contemporary authors and musicians, through a reading, a recording or a song; all artists who keep the path traced by Madame Anne alive.

Ages 12 and up

Songs Anne Sylvestre, Marie Fortuit

Stage direction: Marie Fortuit

Artistic collaboration: Mélanie Charreton

Performance: Marie Fortuit, Lucie Sansen

German :

Wenn das poetische und politische Erbe der Sängerin Anne Sylvestre in zwei Künstlern in ihren Dreißigern widerhallt? Leuchtend und erschütternd.

Anne Sylvestre war eine Grande Dame des französischen Chansons?

Die Regisseurin und Schauspielerin Marie Fortuit und die Pianistin Lucie Sansen, beide in ihren Dreißigern, lassen uns in das Herz ihres reichen Repertoires eintauchen. Wir entdecken die Schönheit ihrer Texte, die Richtigkeit und Zärtlichkeit ihres Blicks, aber auch ihr Engagement und ihre feministischen und humanistischen Kämpfe wieder. Marie mischt die Stimmen anderer mächtiger Frauen, zeitgenössischer Autorinnen oder Musikerinnen, mit einer Lesung, einer Aufnahme oder einem Lied; allesamt Künstlerinnen, die den von Madame Anne vorgezeichneten Weg fortsetzen.

Ab 12 Jahren

Chansons Anne Sylvestre, Marie Fortuit

Regie: Marie Fortuit

Künstlerische Mitarbeit: Mélanie Charreton

Darsteller: Marie Fortuit, Lucie Sansen

Italiano :

Quando l’eredità poetica e politica della cantante Anne Sylvestre risuona con due artisti trentenni? Luminoso e commovente.

Anne Sylvestre è stata una grande signora della canzone francese?

La regista e attrice Marie Fortuit e la pianista Lucie Sansen, entrambe trentenni, ci immergono nel cuore del suo ricco repertorio. Riscopriamo la bellezza dei suoi testi, l’accuratezza e la tenerezza della sua visione, ma anche il suo impegno e le sue lotte femministe e umaniste. Marie unisce le voci di altre donne potenti, autrici e musiciste contemporanee, in una lettura, una registrazione o una canzone; tutte artiste che mantengono vivo il percorso tracciato da Madame Anne .

Dai 12 anni in su

Canzoni di Anne Sylvestre, Marie Fortuit

Direzione di scena: Marie Fortuit

Collaborazione artistica: Mélanie Charreton

Interpretazione: Marie Fortuit, Lucie Sansen

Espanol :

Cuando el legado poético y político de la cantante Anne Sylvestre resuena en dos artistas treintañeras? Luminoso y conmovedor.

Anne Sylvestre fue una gran dama de la canción francesa?

La directora y actriz Marie Fortuit y la pianista Lucie Sansen, ambas treintañeras, nos sumergen en el corazón de su rico repertorio. Redescubrimos la belleza de sus letras, la precisión y ternura de su visión, pero también su compromiso y sus luchas feministas y humanistas. Marie combina las voces de otras mujeres poderosas, autoras y músicas contemporáneas, en una lectura, una grabación o una canción; todas artistas que mantienen vivo el camino trazado por Madame Anne .

A partir de 12 años

Canciones de Anne Sylvestre, Marie Fortuit

Dirección escénica: Marie Fortuit

Colaboración artística: Mélanie Charreton

Interpretación: Marie Fortuit, Lucie Sansen

L’événement [Saison Culturelle] La vie en vrai (avec Anne Sylvestre) Vez a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme du Pays de Valois