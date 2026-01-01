Saison culturelle La Vie rêvée de Gaston Beauzac
Saison culturelle La Vie rêvée de Gaston Beauzac samedi 31 janvier 2026.
Saison culturelle La Vie rêvée de Gaston
AVENUE MARECHAL LECLERC Beauzac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 7 EUR
Sur réservation 5€. Sur place 7€.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 16:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
La compagnie Le phare à son présente La Vie rêvée de Gaston . Salle Espace la Dorlière. Durée 50 minutes. Spectacle jeune public, dès 4 ans.
Placement libre assis. Réservation en ligne sur www.billetweb.fr 5 €. Sur place 7 €
.
AVENUE MARECHAL LECLERC Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 47 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The company Le phare à son presents La Vie rêvée de Gaston . Espace la Dorlière hall. Running time: 50 minutes. Show for young audiences, ages 4 and up.
Free seating, seated. Online booking at www.billetweb.fr: 5 ? On site: 7 ?
L’événement Saison culturelle La Vie rêvée de Gaston Beauzac a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron