Saison culturelle La Vie rêvée de Gaston Beauzac

Saison culturelle La Vie rêvée de Gaston

AVENUE MARECHAL LECLERC Beauzac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Sur réservation 5€. Sur place 7€.

Début : 2026-01-31 16:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

La compagnie Le phare à son présente La Vie rêvée de Gaston . Salle Espace la Dorlière. Durée 50 minutes. Spectacle jeune public, dès 4 ans.

Placement libre assis. Réservation en ligne sur www.billetweb.fr 5 €. Sur place 7 €

AVENUE MARECHAL LECLERC Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 47 49

English :

The company Le phare à son presents La Vie rêvée de Gaston . Espace la Dorlière hall. Running time: 50 minutes. Show for young audiences, ages 4 and up.

Free seating, seated. Online booking at www.billetweb.fr: 5 ? On site: 7 ?

