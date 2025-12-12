Saison Culturelle L’affaire finger & i killed the monster

Salle des fêtes Maisonnisses Creuse

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

L’affaire finger & i killed the monster

(Théâtre d’objets Thriller humoristique)

Deux formes courtes ( entracte conviviale ! ) qui ne laissent pas un instant de répit aux zygomatiques.

‍ ‍ ‍ A partir de 8 ans

Programme complet ici https://www.creusesudouest.fr/app/uploads/2025/12/DEPLIANT-SAISON-CULTURELLE-2025-2026_P2.pdf .

Salle des fêtes Maisonnisses 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

English : Saison Culturelle L’affaire finger & i killed the monster

L’événement Saison Culturelle L’affaire finger & i killed the monster Maisonnisses a été mis à jour le 2025-12-10 par OT Creuse Sud Ouest