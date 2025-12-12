Saison Culturelle L’affaire finger & i killed the monster Maisonnisses
Salle des fêtes Maisonnisses Creuse
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
L’affaire finger & i killed the monster
(Théâtre d’objets Thriller humoristique)
Deux formes courtes ( entracte conviviale ! ) qui ne laissent pas un instant de répit aux zygomatiques.
A partir de 8 ans
Programme complet ici https://www.creusesudouest.fr/app/uploads/2025/12/DEPLIANT-SAISON-CULTURELLE-2025-2026_P2.pdf .
Salle des fêtes Maisonnisses 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com
