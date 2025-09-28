Saison culturelle Lalbenque-Limogne Concert du Trio Maestria Lalbenque

Saison culturelle Lalbenque-Limogne Concert du Trio Maestria Lalbenque dimanche 28 septembre 2025.

Rue du sol Lalbenque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-28 16:30:00

fin : 2025-09-28 17:30:00

2025-09-28

Trois artistes, Olga Ducasse au violon, Corinne Gelet au violoncelle et Francis Topini à la clarinette

Trois artistes, Olga Ducasse au violon, Corinne Gelet au violoncelle et Francis Topini à la clarinette. Ces brillants musiciens on relevé le défi d’adapter des œuvres classiques composées initialement pour des trios à cordes ou pour l’orchestre. La réaction du public lors des premiers concerts du Trio Maestria a confirmé la pertinence de leur choix artistique. La fusion des timbres du violon, de la clarinette et du violoncelle, fait découvrir une nouvelle palette d’émotions et de couleurs sonores.

Concert à l’amphithéâtre de Lalbenque.

Repli à l’église Saint-Quirin en cas de mauvais temps. .

Rue du sol Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 08 00 83 60 saisonculturelleccpll@orange.fr

English :

Three artists, Olga Ducasse on violin, Corinne Gelet on cello and Francis Topini on clarinet

German :

Drei Künstler, Olga Ducasse an der Violine, Corinne Gelet am Cello und Francis Topini an der Klarinette

Italiano :

Tre artisti, Olga Ducasse al violino, Corinne Gelet al violoncello e Francis Topini al clarinetto

Espanol :

Tres artistas: Olga Ducasse (violín), Corinne Gelet (violonchelo) y Francis Topini (clarinete)

L’événement Saison culturelle Lalbenque-Limogne Concert du Trio Maestria Lalbenque a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Cahors Vallée du Lot