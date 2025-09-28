Saison culturelle Lalbenque-Limogne Concert du Trio Maestria Lalbenque
Saison culturelle Lalbenque-Limogne Concert du Trio Maestria
Rue du sol Lalbenque Lot
Trois artistes, Olga Ducasse au violon, Corinne Gelet au violoncelle et Francis Topini à la clarinette
Trois artistes, Olga Ducasse au violon, Corinne Gelet au violoncelle et Francis Topini à la clarinette. Ces brillants musiciens on relevé le défi d’adapter des œuvres classiques composées initialement pour des trios à cordes ou pour l’orchestre. La réaction du public lors des premiers concerts du Trio Maestria a confirmé la pertinence de leur choix artistique. La fusion des timbres du violon, de la clarinette et du violoncelle, fait découvrir une nouvelle palette d’émotions et de couleurs sonores.
Concert à l’amphithéâtre de Lalbenque.
Repli à l’église Saint-Quirin en cas de mauvais temps. .
Rue du sol Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 08 00 83 60 saisonculturelleccpll@orange.fr
English :
Three artists, Olga Ducasse on violin, Corinne Gelet on cello and Francis Topini on clarinet
German :
Drei Künstler, Olga Ducasse an der Violine, Corinne Gelet am Cello und Francis Topini an der Klarinette
Italiano :
Tre artisti, Olga Ducasse al violino, Corinne Gelet al violoncello e Francis Topini al clarinetto
Espanol :
Tres artistas: Olga Ducasse (violín), Corinne Gelet (violonchelo) y Francis Topini (clarinete)
