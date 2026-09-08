Saison culturelle Lalbenque-Limogne : « Nougaro, l’hirondelle et nous » Limogne-en-Quercy
vendredi 15 janvier 2027 · Limogne-en-Quercy
Informations pratiques
Limogne-en-Quercy
Saison culturelle Lalbenque-Limogne : « Nougaro, l’hirondelle et nous »
Limogne-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-15 20:30:00
fin : 2027-01-15
Date(s) :
2027-01-15
Les 2 Pascal invitent à revisiter quelques grands standards du poète occitan tout en découvrant de véritables perles
Les 2 Pascal invitent à revisiter quelques grands standards du poète occitan tout en découvrant de véritables perles. Une mise en scène tantôt humoristique tantôt poignante, pour un envol des mots et des notes, aussi haut que l'hirondelle.
Cie Les 2 Pascal
Pascal Dessein : piano
Pascal Vidaillac : chant
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Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 6 08 00 83 60 saisonculturelleccpll@orange.fr
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English :
The two Pascals invite you to revisit some of the great classics by the Occitan poet while discovering some true gems
L’événement Saison culturelle Lalbenque-Limogne : « Nougaro, l’hirondelle et nous » Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cahors – Vallée du Lot
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