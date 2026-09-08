Informations pratiques

Limogne-en-Quercy

Saison culturelle Lalbenque-Limogne : « Nougaro, l’hirondelle et nous »

Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 20:30:00

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

Les 2 Pascal invitent à revisiter quelques grands standards du poète occitan tout en découvrant de véritables perles

Les 2 Pascal invitent à revisiter quelques grands standards du poète occitan tout en découvrant de véritables perles. Une mise en scène tantôt humoristique tantôt poignante, pour un envol des mots et des notes, aussi haut que l'hirondelle.

Cie Les 2 Pascal

Pascal Dessein : piano

Pascal Vidaillac : chant

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Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 6 08 00 83 60 saisonculturelleccpll@orange.fr

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English :

The two Pascals invite you to revisit some of the great classics by the Occitan poet while discovering some true gems

L’événement Saison culturelle Lalbenque-Limogne : « Nougaro, l’hirondelle et nous » Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cahors – Vallée du Lot