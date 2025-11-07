Saison culturelle Lalbenque-Limogne théâtre « La cuisine de Marguerite » Limogne-en-Quercy

Saison culturelle Lalbenque-Limogne théâtre « La cuisine de Marguerite » Limogne-en-Quercy vendredi 7 novembre 2025.

Saison culturelle Lalbenque-Limogne théâtre « La cuisine de Marguerite »

Place de l’église Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07 21:30:00

Date(s) :

2025-11-07

Pièce de théâtre d’après « La cuisine de Marguerite » et « La vie matérielle » de Marguerite Duras.

Marguerite Duras et la cuisine, c’est une histoire d’amour et de bonheur partagé

Pièce de théâtre d’après « La cuisine de Marguerite » et « La vie matérielle » de Marguerite Duras.

Marguerite Duras et la cuisine, c’est une histoire d’amour et de bonheur partagé. Elle aimait faire la cuisine et l’affirmait volontiers. L’idée de ce spectacle est née du désir de présenter ce « monstre » de la littérature dans sa pensée du quotidien, du trivial. Donner ces textes à entendre aujourd’hui a été d’une nécessité et d’une simplicité évidente!

Une femme prépare une soupe de poireaux et parle aux personnes qui sont là et l’écoutent. Elle les nourrit du fruit de son travail, de mots et d’idées avant de les nourrir de la soupe qu’elle aura préparé…

« La soupe aux poireaux. On croit savoir la faire, elle paraît simple, et trop souvent on la néglige. Il faut qu’elle cuise entre quinze et vingt minutes et non pas deux heures toutes les femmes françaises font trop cuire les légumes et les soupes … » .

Place de l’église Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 6 08 00 83 60 saisonculturelleccpll@orange.fr

English :

Play based on « La cuisine de Marguerite » and « La vie matérielle » by Marguerite Duras.

Marguerite Duras and cooking, a story of love and shared happiness

German :

Theaterstück nach « La cuisine de Marguerite » und « La vie matérielle » von Marguerite Duras.

Marguerite Duras und die Küche eine Geschichte der Liebe und des geteilten Glücks

Italiano :

Spettacolo basato su « La cuisine de Marguerite » e « La vie matérielle » di Marguerite Duras.

Marguerite Duras e la cucina, una storia d’amore e di felicità condivisa

Espanol :

Obra basada en « La cuisine de Marguerite » y « La vie matérielle » de Marguerite Duras.

Marguerite Duras y la cocina, una historia de amor y felicidad compartida

L’événement Saison culturelle Lalbenque-Limogne théâtre « La cuisine de Marguerite » Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Cahors Vallée du Lot