Saison culturelle Lalbenque-Limogne théâtre « L’amour n’a pas d’âge » Laburgade

Saison culturelle Lalbenque-Limogne théâtre « L’amour n’a pas d’âge » Laburgade vendredi 12 décembre 2025.

Saison culturelle Lalbenque-Limogne théâtre « L’amour n’a pas d’âge »

Laburgade Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Librement inspiré de témoignages réels.

Les personnes âgées ont-elles, elles aussi, le droit de s’aimer et d’avoir une sexualité ? D’avoir la folie en tête et du soleil au cœur? Ils s’appellent Georges, Marie, Philippe, Sophie..

Librement inspiré de témoignages réels.

Les personnes âgées ont-elles, elles aussi, le droit de s’aimer et d’avoir une sexualité ? D’avoir la folie en tête et du soleil au cœur? Ils s’appellent Georges, Marie, Philippe, Sophie… ils se retrouvent chaque jeudi, chaque dimanche à la Dolce Vita, un dancing tenu par Luigi. Ils espèrent la rencontre, ils désirent, ils frissonnent.

Qu’ils soient sexagénaires ou septuagénaires et même un peu plus, qu’ils y viennent pour le seul plaisir de danser, pour boire un verre entre amis ou au contraire avec l’espoir d’y trouver le grand amour , toutes et tous, à travers leurs échanges ou leurs confidences, témoignent que, malgré les aléas de l’existence et le poids de la solitude, l’amour n’a pas d’âge et la vie vaut d’être vécue pleinement et de bout en bout. .

Laburgade 46230 Lot Occitanie +33 6 08 00 83 60 saisonculturelleccpll@orange.fr

English :

Freely inspired by real-life testimonials.

Do older people also have the right to love and have sex? To have madness on their minds and sunshine in their hearts? Their names are Georges, Marie, Philippe, Sophie…

German :

Frei nach realen Erfahrungsberichten.

Haben auch ältere Menschen das Recht, sich zu lieben und Sexualität zu haben? Die Verrücktheit im Kopf und die Sonne im Herzen zu haben? Sie heißen Georges, Marie, Philippe und Sophie.

Italiano :

Liberamente ispirato a testimonianze reali.

Anche gli anziani hanno il diritto di amare e fare sesso? Di avere la follia nella mente e il sole nel cuore? Si chiamano Georges, Marie, Philippe, Sophie…

Espanol :

Inspirado libremente en relatos de la vida real.

¿También las personas mayores tienen derecho a amar y a tener sexo? ¿A tener la locura en la cabeza y el sol en el corazón? Se llaman Georges, Marie, Philippe, Sophie…

L’événement Saison culturelle Lalbenque-Limogne théâtre « L’amour n’a pas d’âge » Laburgade a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Cahors Vallée du Lot