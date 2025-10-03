SAISON CULTURELLE Lancement saison La Cropte
Terrain de tennis couvert La Cropte Mayenne
Début : 2025-10-03 19:00:00
fin : 2025-10-03
2025-10-03
Présentation culturelle et spectacle de cirque
La saison culturelle fait sa rentrée et vousaccueille pour une présentation de sa nouvelleprogrammation ! Un moment convivial et festif pour découvrir ensemble les projets artistiques qui rythmeront cette nouvelle saison. La soirée se poursuivra avec le spectacle Étranges/ Étrangers de la Compagnie Kilombo, une proposition pleine de finesse et de poésie… portée sur un monocycle !
Deux personnages que tout oppose se croisent par hasard. Ils ne parlent pas la même langue, ne bougent pas de la même façon, ne vivent pas dans le même rythme. Très vite, la méfiance s’installe. Mais lorsqu’il faut partager un espace, une roue ou un déséquilibre, une autre histoire commence… Dans un univers plein de fantaisie, Étranges / étrangers nous embarque dans une rencontre inattendue, faite de maladresses, de surprises et de prouesses. Un spectacle drôle, touchant et virtuose, qui invite petits et grands à dépasser les frontières invisibles pour mieux se rencontrer.
Renseignements 06 40 75 48 86 r.kake@paysmeslaygrez.fr .
English :
Cultural presentation and circus show
German :
Kulturelle Präsentation und Zirkusvorstellung
Italiano :
Presentazione culturale e spettacolo circense
Espanol :
Presentación cultural y espectáculo circense
