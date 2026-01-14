Saison culturelle Le Cercle des Poètes Disparus Théâtre Le Puy-en-Velay
Saison culturelle Le Cercle des Poètes Disparus Théâtre Le Puy-en-Velay mercredi 11 mars 2026.
Saison culturelle Le Cercle des Poètes Disparus
Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 48 EUR
Série 1 48€
Série 2 41€
Série 3 30€
Série 4 10€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11 20:30:00
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Le cercle des poètes disparus, de Tom Schulman d’après le film produit par Touchstone Pictures.
.
Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Saison culturelle Le Cercle des Poètes Disparus
The Dead Poets Society, by Tom Schulman based on the film produced by Touchstone Pictures.
L’événement Saison culturelle Le Cercle des Poètes Disparus Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay