Saison culturelle // Le chant des cigognes HÉLÈNE BOUTARD [COMPAGNIE ART SESSION] Salle Ph’ART – Casino Moliets-et-Maa
samedi 13 février 2027 · Salle Ph'ART - Casino · Moliets-et-Maa
Informations pratiques
Moliets-et-Maa
Saison culturelle // Le chant des cigognes HÉLÈNE BOUTARD [COMPAGNIE ART SESSION]
Salle Ph’ART – Casino Esplanade de la Liberté Moliets-et-Maa Landes
Tarif : – – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13 20:00:00
fin : 2027-02-13 21:15:00
Date(s) :
2027-02-13
Alors que l’homme qu’elle aime affirme de plus en plus clairement son non-désir de paternité, Camille s’interroge : doit-elle renoncer à cet amour ou à son désir de maternité ? Et d’ailleurs, d’où vient ce désir ?
Alors que l’homme qu’elle aime affirme de plus en plus clairement son non-désir de paternité, Camille s’interroge : doit-elle renoncer à cet amour ou à son désir de maternité ? Et d’ailleurs, d’où vient ce désir ?
Inspiré d’une situation vécue intimement, ce seule-en-scène d’Hélène Boutard interroge avec humour et sensibilité la question de la non-maternité, à la croisée de l’intime et du collectif. Au récit de Camille se mêlent des enregistrements audio donnant voix à d’autres femmes et hommes, qui font avec, ou qui font sans. .
Salle Ph’ART – Casino Esplanade de la Liberté Moliets-et-Maa 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Saison culturelle // Le chant des cigognes HÉLÈNE BOUTARD [COMPAGNIE ART SESSION]
As the man she loves makes it increasingly clear that he doesn’t want to be a father, Camille wonders: should she give up on this love or on her desire to be a mother? And besides, where does this desire come from?
L’événement Saison culturelle // Le chant des cigognes HÉLÈNE BOUTARD [COMPAGNIE ART SESSION] Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-09-09 par OTI LAS
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