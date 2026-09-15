Saison culturelle // Le chant des cigognes HÉLÈNE BOUTARD [COMPAGNIE ART SESSION] Salle Ph’ART – Casino Moliets-et-Maa

Informations pratiques

Moliets-et-Maa

Saison culturelle // Le chant des cigognes HÉLÈNE BOUTARD [COMPAGNIE ART SESSION]

Salle Ph’ART – Casino Esplanade de la Liberté Moliets-et-Maa Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-13 20:00:00

fin : 2027-02-13 21:15:00

Date(s) :

2027-02-13

Alors que l’homme qu’elle aime affirme de plus en plus clairement son non-désir de paternité, Camille s’interroge : doit-elle renoncer à cet amour ou à son désir de maternité ? Et d’ailleurs, d’où vient ce désir ?

Alors que l’homme qu’elle aime affirme de plus en plus clairement son non-désir de paternité, Camille s’interroge : doit-elle renoncer à cet amour ou à son désir de maternité ? Et d’ailleurs, d’où vient ce désir ?

Inspiré d’une situation vécue intimement, ce seule-en-scène d’Hélène Boutard interroge avec humour et sensibilité la question de la non-maternité, à la croisée de l’intime et du collectif. Au récit de Camille se mêlent des enregistrements audio donnant voix à d’autres femmes et hommes, qui font avec, ou qui font sans. .

Salle Ph’ART – Casino Esplanade de la Liberté Moliets-et-Maa 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Saison culturelle // Le chant des cigognes HÉLÈNE BOUTARD [COMPAGNIE ART SESSION]

As the man she loves makes it increasingly clear that he doesn’t want to be a father, Camille wonders: should she give up on this love or on her desire to be a mother? And besides, where does this desire come from?

L’événement Saison culturelle // Le chant des cigognes HÉLÈNE BOUTARD [COMPAGNIE ART SESSION] Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2026-09-09 par OTI LAS