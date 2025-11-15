Saison culturelle Le Coaching Ball Bellenaves
Saison culturelle Le Coaching Ball Bellenaves samedi 15 novembre 2025.
Saison culturelle Le Coaching Ball
Salle socioculturelle Bellenaves Allier
Tarif : – – EUR
5€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Une comédie délirante sur le monde du travail par la Compagnie du Val-de-Scène
Durée 1h30 • Tout public
.
Salle socioculturelle Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com
English :
A hilarious comedy about the world of work by Compagnie du Val-de-Scène
Running time: 1h30 ? All audiences
German :
Eine irrwitzige Komödie über die Arbeitswelt von der Compagnie du Val-de-Scène
Dauer 1h30 ? Alle Zuschauer
Italiano :
Una commedia esilarante sul mondo del lavoro della Compagnie du Val-de-Scène
Durata: 1h30 ? Tutti gli spettatori
Espanol :
Una hilarante comedia sobre el mundo del trabajo de la Compagnie du Val-de-Scène
Duración: 1h30 ? Todos los públicos
L’événement Saison culturelle Le Coaching Ball Bellenaves a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de tourisme Val de Sioule