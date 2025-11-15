Saison culturelle Le Coaching Ball Bellenaves

Saison culturelle Le Coaching Ball Bellenaves samedi 15 novembre 2025.

Salle socioculturelle Bellenaves Allier

Tarif : – – EUR

5€

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Une comédie délirante sur le monde du travail par la Compagnie du Val-de-Scène



Durée 1h30 • Tout public

Salle socioculturelle Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com

English :

A hilarious comedy about the world of work by Compagnie du Val-de-Scène



Running time: 1h30 ? All audiences

German :

Eine irrwitzige Komödie über die Arbeitswelt von der Compagnie du Val-de-Scène



Dauer 1h30 ? Alle Zuschauer

Italiano :

Una commedia esilarante sul mondo del lavoro della Compagnie du Val-de-Scène



Durata: 1h30 ? Tutti gli spettatori

Espanol :

Una hilarante comedia sobre el mundo del trabajo de la Compagnie du Val-de-Scène



Duración: 1h30 ? Todos los públicos

