Saison culturelle Le Complexe de l’Autruche Collectif d’équilibristes Rue de la poste Oloron-Sainte-Marie

Rue de la poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Dans cette création collective réjouissante, huit équilibristes détournent joyeusement la position bien connue du grand bipède, synonyme de fuite, en un ballet tout en verticalité. Ils illustrent l’expression populaire faire l’autruche non pas pour se couper du monde mais peut-être pour le voir autrement et y éprouver différemment leur place. Au fil de la pièce, les acrobates vont nous étourdir en effectuant une multitude de figures qui s’enchaînent à vive allure dans une osmose parfaite avec, entre autres exploits, 417 équilibres en 7 minutes, 7 minutes sans équilibre et 1 équilibre qui dure 7 minutes.

Obsessions verticales, lignes de forces, présences absurdes, plaisir du geste, Le Complexe de l’Autruche laisse émerger la beauté au fil d’un spectacle incongru, inventif et joyeux. Un spectacle littéralement renversant à voir en famille !

Dès 6 ans. .

Rue de la poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 jeliote@hautbearn.fr

