[Saison Culturelle] Le malade imaginaire Boissy-Fresnoy
vendredi 13 mars 2026.
[Saison Culturelle] Le malade imaginaire
22 rue Charron Boissy-Fresnoy Oise
Tarif : 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Tirant les fils de l’amour et de l’émancipation, le Collectif Citron offre une relecture contemporaine et énergique du classique de Molière.
Argan se croit malade, alors qu’il est bien portant, et des médecins complaisants se succèdent à son chevet. Sa fille Angélique aime Cléante mais Argan rêve de la marier à un médecin, par intérêt personnel… Le Collectif Citron revisite et transpose à notre époque le chef d’œuvre de Molière, dans une mise en scène résolument moderne et déjantée, portée par quatre formidables comédiens. Création sonore originale, utilisation de masques, enjeux dramatiques resserrés donnent toute sa force à cette reprise audacieuse. Les artistes en extraient notamment ce qui fait encore écho quatre siècles plus tard l’émancipation d’une jeunesse qui s’affranchit d’une autorité archaïque.
D’après Molière Adaptation Collectif Citron
Mise en Scène, création costumes Juliette Heringer, Collectif Citron
Création sonore DJ Spok
Création masques Samuel Constantin
Conception, création du dispositif lumières et régie Simon Rutten
Régie (en alternance) Romain Mulochau, Simon Rutten, François Villain
Interprétation Charles Lemâle, Aude Le Jeune, Jean-Pierre Morice, Clémence Solignac
Séance tout public
Vendredi 13 mars à 20h30
Séance scolaire avec accès tout public (jauge limitée)
Vendredi 13 mars à 14h30
22 rue Charron Boissy-Fresnoy 60440 Oise Hauts-de-France
English :
Drawing on the threads of love and emancipation, Collectif Citron offers a contemporary, energetic retelling of Molière?s classic.
Argan believes himself to be ill, even though he is in good health, and a succession of complaisant doctors come to his bedside. His daughter Angélique loves Cléante, but Argan dreams of marrying her off to a doctor out of self-interest? Le Collectif Citron revisits Molière’s masterpiece, transposing it to our times in a resolutely modern, madcap staging by four formidable actors. Original sound design, the use of masks and tight dramatic stakes give this audacious revival its full force. In particular, the artists extract something that still resonates four centuries later: the emancipation of youth from archaic authority.
After Molière ? Adapted by Collectif Citron
Stage direction and costume design: Juliette Heringer, Collectif Citron
Sound design: DJ Spok
Mask creation: Samuel Constantin
Lighting design and production: Simon Rutten
Stage management (alternating): Romain Mulochau, Simon Rutten, François Villain
Performance: Charles Lema?le, Aude Le Jeune, Jean-Pierre Morice, Clémence Solignac
Open to the public
Friday March 13 at 8:30pm
School screening with access for the general public (limited capacity)
Friday, March 13 at 2:30 pm
German :
Das Collectif Citron zieht die Fäden der Liebe und der Emanzipation und bietet eine zeitgemäße und energiegeladene Neuinterpretation des Klassikers von Molière.
Argan hält sich für krank, obwohl er gesund ist, und selbstgefällige Ärzte wechseln sich an seinem Bett ab. Seine Tochter Angélique liebt Cléante, aber Argan träumt davon, sie aus persönlichem Interesse mit einem Arzt zu verheiraten? Das Collectif Citron überträgt Molières Meisterwerk in einer modernen und verrückten Inszenierung in unsere Zeit, die von vier großartigen Schauspielern getragen wird. Die originelle Klanggestaltung, die Verwendung von Masken und die dramaturgische Straffung verleihen dieser gewagten Wiederaufnahme ihre ganze Kraft. Die Künstler extrahieren vor allem das, was auch vier Jahrhunderte später noch nachhallt: die Emanzipation einer Jugend, die sich von einer archaischen Autorität befreit.
Nach Molière ? Adaptation Collectif Citron
Regie, Kostüme: Juliette Heringer, Collectif Citron
Tongestaltung: DJ Spok
Maskengestaltung: Samuel Constantin
Konzeption, Kreation der Lichtanlage und Regie: Simon Rutten
Regie (abwechselnd): Romain Mulochau, Simon Rutten, François Villain
Darsteller: Charles Lema?le, Aude Le Jeune, Jean-Pierre Morice, Clémence Solignac
Sitzung für alle Zuschauer
Freitag, 13. März um 20:30 Uhr
Schulvorführung mit Zugang für alle (begrenzte Zuschauerzahl)
Freitag, 13. März um 14:30 Uhr
Italiano :
Attingendo ai fili dell’amore e dell’emancipazione, i Collectif Citron propongono una rivisitazione contemporanea ed energica del classico di Molière.
Argan si crede malato mentre in realtà sta benissimo, e un medico compiacente dopo l’altro si presenta al suo capezzale. Sua figlia Angélique ama Cléante, ma Argan sogna di farla sposare con un medico per interesse personale? Il Collectif Citron rivisita il capolavoro di Molière, trasponendolo ai nostri tempi, in una produzione decisamente moderna e folle, interpretata da quattro formidabili attori. Il sound design originale, l’uso di maschere e la drammaturgia serrata danno a questa audace rivisitazione tutta la sua forza. Gli artisti ne hanno tratto qualcosa che risuona ancora a distanza di quattro secoli: l’emancipazione dei giovani che si liberano dall’autorità arcaica.
Tratto da Molière? Adattato da Collectif Citron
Regia scenica e costumi: Juliette Heringer, Collectif Citron
Progetto sonoro: DJ Spok
Creazione di maschere: Samuel Constantin
Disegno luci e produzione: Simon Rutten
Direzione di scena (a turno): Romain Mulochau, Simon Rutten, François Villain
Performance: Charles Lema?le, Aude Le Jeune, Jean-Pierre Morice, Clémence Solignac
Aperto al pubblico:
Venerdì 13 marzo alle 20.30
Proiezione per le scuole con accesso al pubblico (capacità limitata):
Venerdì 13 marzo alle 14.30
Espanol :
A partir de los hilos del amor y la emancipación, Collectif Citron ofrece una nueva versión contemporánea y enérgica del clásico de Molière.
Argan se cree enfermo cuando en realidad está bien, y un médico complaciente tras otro acude a su cabecera. Su hija Angélique ama a Cléante, pero Argan sueña con casarla con un médico por interés.. El Colectivo Citron revisita la obra maestra de Molière, trasladándola a nuestros días, en una producción decididamente moderna y disparatada, interpretada por cuatro formidables actores. Un diseño sonoro original, el uso de máscaras y una dramaturgia tensa dan toda su fuerza a esta audaz reposición. Los artistas han extraído de ella algo que sigue resonando cuatro siglos después: la emancipación de los jóvenes que se liberan de la autoridad arcaica.
Basada en Molière ? Adaptación: Collectif Citron
Dirección escénica y diseño de vestuario: Juliette Heringer, Collectif Citron
Diseño de sonido: DJ Spok
Creación de máscaras: Samuel Constantin
Diseño de iluminación y producción: Simon Rutten
Dirección de escena (alternativamente): Romain Mulochau, Simon Rutten, François Villain
Interpretación: Charles Lema?le, Aude Le Jeune, Jean-Pierre Morice, Clémence Solignac
Abierto al público:
Viernes 13 de marzo a las 20.30 h
Proyección escolar con acceso para el público en general (aforo limitado)
Viernes 13 de marzo a las 14.30 h
