Saison Culturelle « Le manipophone » de et par Yoann Pencolé et Antonin Lebrun

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : 8€ / 6€

Date et horaire :

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Un tour de chant des plus grandes vedettes de la chanson des années 30 au début des années 60 !

Venez rencontrer Tryphon Tarta, un inventeur mélomane qui aurait créé une incroyable machine dès la fin des années 30 pour permettre à tout le monde de voir et d’entendre des chansons populaires ! Grâce à deux machinistes-manipulateurs, des vedettes en solo, duo ou quatuor, apparraissent d’une boite pour venir interpréter une chanson de leur répertoire Aznavour, Piaf, Brel, Barbara… L’occasion de réveiller souvenirs et émotions. En plus de ces chansons et de l’histoire de cette invention, laissez-vous séduire par le jeu burlesque muet des manipulateurs !

Tout public 20h à l’Arvest Placement libre

Billetterie en ligne et sur place tarif plein = 8€ / tarif réduit = 6€ .

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

