[Saison culturelle] Le médecin imaginaire et Déconstruction par Div’in Comédie avenue de la Liberté 8 Mai 1945 Dives-sur-Mer
[Saison culturelle] Le médecin imaginaire et Déconstruction par Div’in Comédie avenue de la Liberté 8 Mai 1945 Dives-sur-Mer samedi 24 janvier 2026.
[Saison culturelle] Le médecin imaginaire et Déconstruction par Div’in Comédie
avenue de la Liberté 8 Mai 1945 Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 17:00:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-24 2026-01-25
Dans le cadre de sa saison culturelle, la ville de Dives-sur-Mer vous propose ces deux pièces de théâtre par Div’in Comédie accessible à partir de 12 ans.
Dans le cadre de sa saison culturelle, la ville de Dives-sur-Mer vous propose ces deux pièces de théâtre par Div’in Comédie accessible à partir de 12 ans.
La première est un clin d’œil au Malade imaginaire de Molière. Alban est malade de la médecine. Cette lubie le pousse à vouloir marier à tout prix son unique fille à un médecin. Dans Déconstruction , des acteurs dirigés par la voix off d’un metteur en scène autoritaire et un peu fou montent leur spectacle sous les yeux du public. Petit à petit, ils prennent des libertés, utilisent de (fausses) spectatrices pour jouer à leur place, s’engouffrent dans chaque brèche pour revenir à leur pièce de prédilection Hamlet . .
avenue de la Liberté 8 Mai 1945 Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 7 88 22 01 11
English : [Saison culturelle] Le médecin imaginaire et Déconstruction par Div’in Comédie
As part of its cultural season, the town of Dives-sur-Mer is offering these two plays by Div’in Comédie for ages 12 and up.
L’événement [Saison culturelle] Le médecin imaginaire et Déconstruction par Div’in Comédie Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Normandie Pays d’Auge