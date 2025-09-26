[Saison Culturelle] Le P.A.R.D.I. Lévignen

[Saison Culturelle] Le P.A.R.D.I.

17 Rue du Dinotier Lévignen Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-01-30 20:30:00

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Connaissez-vous L’Esperanto Gestuel ? Une conférence loufoque entre paroles, objets et gestes improbables ; irrésistible de drôlerie…

Halte à la retraite anticipée des danseurs déglingués !

Deux conférenciers détiennent la méthode miracle, L’Esperanto gestuel , et ce soir, ils présentent leur Plan d’Accompagnement et de Reconversion des Danseurs et Interprètes (P.A.R.D.I.). Au fil de ses créations, la chorégraphe Agnès Pelletier aime poser un regard décalé sur la danse, disséquer et détourner les gestes du quotidien… Abordant le thème pourtant sérieux de la reconversion des danseurs

et accompagnée du comédien Pascal Rome, elle pastiche cette fois-ci certains organismes de formations… avec la participation du public pour des travaux pratiques ! Alors, prêts à se prendre les pieds dans le tapis ?

Conception, interprétation Agnès Pelletier, Pascal Rome

A partir de 8 ans

17 Rue du Dinotier Lévignen 60800 Oise Hauts-de-France billetterie.culture@cc-paysdevalois.fr

English :

Have you heard of L’Esperanto Gestuel ? A zany conference of words, objects and improbable gestures; irresistibly funny?

No more early retirement for crazy dancers!

Two lecturers hold the miracle method, Gestural Esperanto , and tonight they present their Plan d’Accompagnement et de Reconversion des Danseurs et Interprètes (P.A.R.D.I.). In her creations, choreographer Agnès Pelletier likes to take an offbeat look at dance, dissecting and diverting everyday gestures? Tackling the serious subject of dancers’ career transition

accompanied by actor Pascal Rome, this time she takes a pastiche of certain training organizations? with audience participation for practical work! So, are you ready to get your feet wet?

Conceived and performed by: Agnès Pelletier, Pascal Rome

Ages 8 and up

German :

Kennen Sie L’Esperanto Gestuel ? Eine verrückte Konferenz mit Worten, Objekten und unwahrscheinlichen Gesten, die unwiderstehlich komisch ist?

Stoppt die Frühverrentung von Tänzern!

Zwei Referenten haben die Wundermethode L’Esperanto gestuel , und heute Abend präsentieren sie ihren Plan d’Accompagnement et de Reconversion des Danseurs et Interprètes (P.A.R.D.I.) (Begleit- und Umschulungsplan für Tänzer und Interpreten). Die Choreografin Agnès Pelletier wirft in ihren Werken gerne einen unkonventionellen Blick auf den Tanz und seziert und verfremdet alltägliche Gesten In der Auseinandersetzung mit dem doch ernsten Thema der Umschulung von Tänzern

in Begleitung des Schauspielers Pascal Rome nimmt sie diesmal bestimmte Ausbildungsorganisationen aufs Korn? und lässt das Publikum an den praktischen Arbeiten teilhaben! Sind Sie bereit, sich im Teppich zu verfangen?

Konzept, Interpretation: Agnès Pelletier, Pascal Rome

Ab 8 Jahren

Italiano :

Avete mai sentito parlare di Esperanto gestuale ? Una conferenza bizzarra di parole, oggetti e gesti improbabili; irresistibilmente divertente?

Niente più pensionamento anticipato per i ballerini pazzi!

Due docenti hanno il metodo miracoloso Esperanto Gestuale e stasera presentano il loro Plan d’Accompagnement et de Reconversion des Danseurs et Interprètes (P.A.R.D.I.). Nel suo lavoro, la coreografa Agnès Pelletier ama dare uno sguardo anticonformista alla danza, sezionando e stravolgendo i gesti quotidiani? Affrontare il tema serio del passaggio di carriera dei ballerini

accompagnata dall’attore Pascal Rome, questa volta imita una serie di organizzazioni di formazione e il pubblico partecipa al lavoro pratico! Allora, siete pronti a mettervi in gioco?

Ideato e interpretato da: Agnès Pelletier, Pascal Rome

Da 8 anni in su

Espanol :

¿Ha oído hablar del esperanto gestual? ¿Una alocada conferencia de palabras, objetos y gestos inverosímiles, irresistiblemente divertida?

¡Se acabó la jubilación anticipada para los bailarines locos!

Dos conferenciantes tienen el método milagroso, el Esperanto gestual , y esta noche presentan su Plan d’Accompagnement et de Reconversion des Danseurs et Interprètes (P.A.R.D.I.). A la coreógrafa Agnès Pelletier le gusta mirar la danza desde una perspectiva diferente, diseccionando y retorciendo los gestos cotidianos.. Abordar el serio tema de la transición profesional de los bailarines

acompañada por el actor Pascal Rome, esta vez imita a varias organizaciones de formación… ¡y el público participa en el trabajo práctico! ¿Estás listo para mojarte los pies?

Concepción e interpretación: Agnès Pelletier, Pascal Rome

A partir de 8 años

