Saison culturelle Le repas des gens Compagnie François Cervantes Rue de la poste Oloron-Sainte-Marie

Rue de la poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

2026-02-24

Le metteur en scène François Cervantes écrit pour les gens . Il écrit pour celles et ceux qu’il croise dans la rue, qui viennent d’ailleurs ou qui ne sont jamais venus au spectacle. Un peu comme Robert et sa femme. Lorsqu’ils sont gentiment invités à “manger au théâtre” par le directeur, ils ne s’attendaient pas à se retrouver sur scène ils se mettent à table et transposent l’hospitalité de leur maison à ce lieu.

D’abord intimidés, mais aidés par l’excellent vin qu’on leur a servi, ils se détendent. Le couple peu à peu se raconte, se laisse gagner par cette étrange émotion d’être face à des spectateurs, évoque des souvenirs, et la soirée prend alors une toute autre tournure. En livrant ainsi leur vie, ils vont sans le savoir faire une chose extraordinaire du théâtre.

Ce spectacle est une véritable déclaration d’amour à l’art dramatique et au public.

Dès 12 ans. .

Rue de la poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 jeliote@hautbearn.fr

