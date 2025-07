Saison Culturelle Le réveil du Puy Orgue et ciné concert « Le fantôme de l’Opéra » Le Petit Poucet Saint-Léon

Le Petit Poucet 20 Les Côtes Saint-Léon Allier

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

– de 10 ans

Début : Samedi 2025-08-08

Concerts au Petit Poucet en passant du rock progressif au rock celtique décomplexé à la chanson et au blues électrique.

Concerts et événements Bar Glaces Restauration traditionnelle Mini golf et jeux de boules.

Le Petit Poucet 20 Les Côtes Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 30 41 73 vassorterik@gmail.com

English :

Concerts at Le Petit Poucet ranging from progressive rock and Celtic rock to chanson and electric blues.

Concerts and events Bar Ice cream Traditional catering Mini golf and boules.

German :

Konzerte im Petit Poucet von Progressive Rock über entschleunigten keltischen Rock bis hin zu Chanson und elektrischem Blues.

Konzerte und Veranstaltungen Bar Eis Traditionelle Gastronomie Minigolf und Boulespiel.

Italiano :

I concerti al Petit Poucet spaziano dal rock progressivo e celtico alla chanson e al blues elettrico.

Concerti ed eventi Bar Gelati Ristorante tradizionale Mini golf e bocce.

Espanol :

Conciertos en Le Petit Poucet, desde rock progresivo y rock celta hasta chanson y blues eléctrico.

Conciertos y eventos Bar Heladería Restaurante tradicional Minigolf y petanca.

L’événement Saison Culturelle Le réveil du Puy Orgue et ciné concert « Le fantôme de l’Opéra » Saint-Léon a été mis à jour le 2025-06-30 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire