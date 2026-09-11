Saison culturelle – Le temps qui reste Théâtre des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule

Informations pratiques

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Saison culturelle – Le temps qui reste

Théâtre des Bénédictins Cours des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 21:00:00

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-19

Comédie de Philippe Lellouche, avec David Douillet, Géraldine Lapalus, Laurent Olmedo et Philippe Cura. Fraîchement veuve, Emma retrouve ses trois amis d’enfance : entre peine et retrouvailles, rêves inavouables et envies surprenantes se révèlent. 1h30.

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Théâtre des Bénédictins Cours des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73

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English :

A comedy by Philippe Lellouche, starring David Douillet, Géraldine Lapalus, Laurent Olmedo, and Philippe Cura. Recently widowed, Emma reunites with her three childhood friends: amid grief and reunions, unspoken dreams and surprising desires come to light. 1h30.

L’événement Saison culturelle – Le temps qui reste Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule