Saison culturelle – Le temps qui reste Théâtre des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule
samedi 19 décembre 2026 · Théâtre des Bénédictins · Saint-Pourçain-sur-Sioule
Informations pratiques
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Saison culturelle – Le temps qui reste
Théâtre des Bénédictins Cours des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 21:00:00
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
Comédie de Philippe Lellouche, avec David Douillet, Géraldine Lapalus, Laurent Olmedo et Philippe Cura. Fraîchement veuve, Emma retrouve ses trois amis d’enfance : entre peine et retrouvailles, rêves inavouables et envies surprenantes se révèlent. 1h30.
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Théâtre des Bénédictins Cours des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73
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English :
A comedy by Philippe Lellouche, starring David Douillet, Géraldine Lapalus, Laurent Olmedo, and Philippe Cura. Recently widowed, Emma reunites with her three childhood friends: amid grief and reunions, unspoken dreams and surprising desires come to light. 1h30.
L’événement Saison culturelle – Le temps qui reste Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule
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