Saison Culturelle Lecture à la belle étoile…ou presque Bibliothèque Pleyben

Saison Culturelle Lecture à la belle étoile…ou presque

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben Finistère

Début : 2025-11-14 17:00:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Lecture à la belle étoile…ou presque

Parce que le mois de novembre est propice aux moments de réconfort, la bibliothèque propose aux enfants de déguster un chocolat chaud et d’écouter quelques histoires autour de l’astronomie blottis sous une tente.

Prévoir des vêtements chauds et un sac de couchage.

Gratuit pour le 3-6ans Sur inscription 17h à la bibliothèque .

