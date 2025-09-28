Saison culturelle Les Bichons Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule
Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule Cour des Moines Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2025-09-28 16:00:00
2025-09-28
D’après le journal hilarant des Frères Goncourt, une comédie trempée au vitriol de Sylvain Beltran-Lamy.
Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule Cour des Moines Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com
English :
Based on the hilarious diary of the Goncourt brothers, a vitriolic comedy by Sylvain Beltran-Lamy.
German :
Nach dem urkomischen Tagebuch der Brüder Goncourt, eine mit Vitriol durchtränkte Komödie von Sylvain Beltran-Lamy.
Italiano :
Basata sull’esilarante diario dei fratelli Goncourt, una commedia al vetriolo di Sylvain Beltran-Lamy.
Espanol :
Basada en el hilarante diario de los hermanos Goncourt, una comedia vitriólica de Sylvain Beltran-Lamy.
