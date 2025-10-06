[Saison culturelle] Les clairvoyantes Boissy-Fresnoy

[Saison culturelle] Les clairvoyantes

22 rue Charron Boissy-Fresnoy Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Entre écriture contemporaine, magie d’objets et mentalisme, une performance ésotérique et théâtrale qui bouscule nos certitudes…

Dans nos vies si rationnelles et pragmatiques, la magie peut se superposer à la réalité pour en créer une autre image… C’est avec cette conviction que Claire Chastel et Camille Joviado mêlent la prestidigitation et le mentalisme à une trame narrative. Avec pour point de départ des cartes de tarot, elles nous emmènent à la découverte de celles et ceux qui lisent dans l’avenir ou dans le passé et nous font expérimenter un dispositif original entre magie et récit, en totale immersion. Entre récits de choses vécues et croyances, elles nous guident de l’autre côté du miroir , pour nous faire vivre une expérience

collective envoûtante et captivante. Le Théâtre peut-il prédire l’avenir… ?

A partir de 15 ans

Conception, mise en scène Camille Joviado, Claire Chastel

Magie, performance Claire Chastel

Écriture, dramaturgie Camille Joviado

Collaboration Artistique Mathilde Carreau

Création sonore Thomas Mirgaine

Conseil lumière Olivier Maignan

Design et construction des accessoires Julie Poirier

Conseil Magie Pierre Onfroy, Marc Rigaud, Simon Gélin

Conseil scénographie Lucile Reguerre

Régie générale Pascale Renard ou Manon Poirier

22 rue Charron Boissy-Fresnoy 60440 Oise Hauts-de-France

English :

Between contemporary writing, object magic and mentalism, an esoteric and theatrical performance that challenges our certainties?

In our rational, pragmatic lives, magic can be superimposed on reality to create a different image? It is with this conviction that Claire Chastel and Camille Joviado blend prestidigitation and mentalism with a narrative framework. Taking tarot cards as their starting point, they take us on a journey of discovery of those who can read the future or the past, and let us experience an original device between magic and storytelling, in total immersion. Between stories and beliefs, they guide us to the other side of the looking glass , for an enchanting and captivating collective experience

collective experience. Can theater predict the future?

Ages 15 and up

Concept, direction: Camille Joviado, Claire Chastel

Magic, performance: Claire Chastel

Writing, dramaturgy: Camille Joviado

Artistic collaboration: Mathilde Carreau

Sound creation: Thomas Mirgaine

Lighting design: Olivier Maignan

Props design and construction: Julie Poirier

Magic consultant: Pierre Onfroy, Marc Rigaud, Simon Gélin

Set design consultant: Lucile Reguerre

Stage manager: Pascale Renard or Manon Poirier

German :

In diesem Film geht es um eine esoterische und theatralische Performance zwischen zeitgenössischem Schreiben, Objektmagie und Mentalismus, die unsere Gewissheiten erschüttert

In unserem so rationalen und pragmatischen Leben kann die Magie die Realität überlagern, um ein anderes Bild von ihr zu schaffen? Mit dieser Überzeugung mischen Claire Chastel und Camille Joviado Zauberei und Mentalismus mit einem erzählerischen Rahmen. Ausgehend von Tarotkarten nehmen sie uns mit auf eine Entdeckungsreise zu den Menschen, die in die Zukunft oder die Vergangenheit blicken können, und lassen uns eine originelle Mischung aus Magie und Erzählung erleben, in die wir völlig eintauchen. Zwischen Erzählungen über erlebte Dinge und Glaubenssätze führen sie uns auf die andere Seite des Spiegels , um uns eine Erfahrung machen zu lassen, die uns in den Bann zieht

und fesselnde kollektive Erfahrung zu machen. Kann das Theater die Zukunft vorhersagen?

Ab 15 Jahren

Konzept und Regie: Camille Joviado, Claire Chastel

Magie, Performance: Claire Chastel

Schriftstellerei, Dramaturgie: Camille Joviado

Künstlerische Mitarbeit: Mathilde Carreau

Tongestaltung: Thomas Mirgaine

Lichtberatung: Olivier Maignan

Design und Konstruktion der Requisiten: Julie Poirier

Beratung Magie: Pierre Onfroy, Marc Rigaud, Simon Gélin

Beratung Bühnenbild: Lucile Reguerre

Allgemeine Regie: Pascale Renard oder Manon Poirier

Italiano :

Tra scrittura contemporanea, magia degli oggetti e mentalismo, una performance esoterica e teatrale che sfida le nostre certezze?

Nella nostra vita razionale e pragmatica, la magia può essere sovrapposta alla realtà per creare un’immagine diversa? È con questa convinzione che Claire Chastel e Camille Joviado combinano prestidigitazione e mentalismo con una cornice narrativa. Utilizzando i tarocchi come punto di partenza, ci accompagnano in un viaggio alla scoperta di chi sa leggere il futuro o il passato, facendoci sperimentare un’originale combinazione di magia e narrazione, in un’immersione totale. Tra storie e credenze, ci guidano dall’altra parte dello specchio per un’esperienza collettiva affascinante e coinvolgente

esperienza collettiva accattivante. Il teatro può prevedere il futuro?

Dai 15 anni in su

Progetto e regia: Camille Joviado, Claire Chastel

Magia, performance: Claire Chastel

Scrittura, drammaturgia: Camille Joviado

Collaborazione artistica: Mathilde Carreau

Creazione del suono: Thomas Mirgaine

Disegno luci: Olivier Maignan

Progettazione e costruzione degli oggetti di scena: Julie Poirier

Consulente per la magia: Pierre Onfroy, Marc Rigaud, Simon Gélin

Consulente per la scenografia: Lucile Reguerre

Direttore di scena: Pascale Renard o Manon Poirier

Espanol :

Entre escritura contemporánea, magia de objetos y mentalismo, un espectáculo esotérico y teatral que desafía nuestras certezas..

En nuestras vidas racionales y pragmáticas, ¿la magia puede superponerse a la realidad para crear una imagen diferente? Con esta convicción, Claire Chastel y Camille Joviado combinan la prestidigitación y el mentalismo con un marco narrativo. Partiendo de las cartas del tarot, nos llevan a descubrir a aquellos que saben leer el futuro o el pasado, y nos permiten experimentar una original combinación de magia y narración, en total inmersión. Entre historias y creencias, nos guían al otro lado del espejo para vivir una experiencia colectiva cautivadora

experiencia colectiva cautivadora. ¿Puede el teatro predecir el futuro?

A partir de 15 años

Diseño y dirección: Camille Joviado, Claire Chastel

Magia, interpretación: Claire Chastel

Escritura, dramaturgia: Camille Joviado

Colaboración artística: Mathilde Carreau

Creación sonora: Thomas Mirgaine

Diseño de iluminación: Olivier Maignan

Diseño y construcción de atrezzo: Julie Poirier

Consultor de magia: Pierre Onfroy, Marc Rigaud, Simon Gélin

Asesora de escenografía: Lucile Reguerre

Director de escena: Pascale Renard o Manon Poirier

