Saison Culturelle Les femmes dans l'astronomie Bibliothèque Pleyben vendredi 6 mars 2026.

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben

2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Les femmes dans l’astronomie Rencontre

De tout temps, les Hommes ont regardés le ciel et ont fait des découvertes majeures dans la compréhension de notre Univers dans « Hommes », on entend bien, hommes…mais aussi femmes, que l'on aurait tendance à trop oublier. D'ailleurs, qui saurait citer le nom d'une astronome féminine ? Au moment où une astronaute française s'apprête à partir dans l'espace, rendons hommage à quelques-unes de ces femmes de l'ombre qui ont apporté tant de progrès à l'astronomie. Les membres féminines du club d'Astronomie de Saint-Renan évoquerons pourquoi elle passe autant de temps, par de glaciales soirées d'hiver, à contempler le firmament…

Sabrina, Enora, Hélène et Nicole du club d'Astronomie et Espace Pégase (section de l'Amicale Laïque de Saint Renan).

Tout public et scolaire Gratuit à la bibliothèque .

Bibliothèque 14 Rue de Garsmaria Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65

