Saison culturelle Les Grands Enfants Saint-Pourçain-sur-Sioule

Saison culturelle Les Grands Enfants
Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Début : 2025-12-31 21:00:00
Une pièce de Sébastien Blanc et Nicolas Poiret
Mise en scène Anne Bouvier
Avec Frédéric Bouraly et Eric Laugérias
Durée 1h30
Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 accueil@vdstourisme.com
English :
A play by Sébastien Blanc and Nicolas Poiret
Directed by Anne Bouvier
With Frédéric Bouraly and Eric Laugérias
Running time: 1h30
German :
Ein Stück von Sébastien Blanc und Nicolas Poiret
Regie: Anne Bouvier
Mit Frédéric Bouraly und Eric Laugérias
Dauer: 1h30
Italiano :
Una commedia di Sébastien Blanc e Nicolas Poiret
Regia di Anne Bouvier
Con Frédéric Bouraly e Eric Laugérias
Durata: 1h30
Espanol :
Una obra de Sébastien Blanc y Nicolas Poiret
Dirigida por Anne Bouvier
Con Frédéric Bouraly y Eric Laugérias
Duración: 1h30
