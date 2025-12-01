Saison culturelle Les Grands Enfants Saint-Pourçain-sur-Sioule

Saison culturelle Les Grands Enfants Saint-Pourçain-sur-Sioule mercredi 31 décembre 2025.

Saison culturelle Les Grands Enfants

Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : – – EUR

40€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 21:00:00
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-31

Une pièce de Sébastien Blanc et Nicolas Poiret
Mise en scène Anne Bouvier
Avec Frédéric Bouraly et Eric Laugérias

Durée 1h30
  .

Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73  accueil@vdstourisme.com

English :

A play by Sébastien Blanc and Nicolas Poiret
Directed by Anne Bouvier
With Frédéric Bouraly and Eric Laugérias

Running time: 1h30

German :

Ein Stück von Sébastien Blanc und Nicolas Poiret
Regie: Anne Bouvier
Mit Frédéric Bouraly und Eric Laugérias

Dauer: 1h30

Italiano :

Una commedia di Sébastien Blanc e Nicolas Poiret
Regia di Anne Bouvier
Con Frédéric Bouraly e Eric Laugérias

Durata: 1h30

Espanol :

Una obra de Sébastien Blanc y Nicolas Poiret
Dirigida por Anne Bouvier
Con Frédéric Bouraly y Eric Laugérias

Duración: 1h30

L’événement Saison culturelle Les Grands Enfants Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de tourisme Val de Sioule