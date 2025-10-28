Saison culturelle Les Quatre Saisons de Victor et Siméon (Compagnie Ganpati) Théâtre Le Puy-en-Velay

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : Mardi 2025-10-28

fin : 2025-10-28

2025-10-28 2025-10-29

Un duo sensible autour des émotions. En quelques séquences drôles et rythmées, deux comédiens nous livrent et jouent avec les temps forts de la journée de deux enfants, Victor et Siméon. Théâtre jeune public, à partir de 5 ans. Durée 45 minutes.

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45

English :

A sensitive duet about emotions. In a few funny, fast-paced sequences, two actors play out the highlights of the day of two children, Victor and Simeon. Theater for young audiences, ages 5 and up. Running time: 45 minutes.

German :

Ein sensibles Duo rund um die Emotionen. In einigen lustigen und rhythmischen Sequenzen erzählen und spielen zwei Schauspieler mit den Höhepunkten des Tages von zwei Kindern, Victor und Siméon. Theater für junges Publikum, ab 5 Jahren. Dauer: 45 Minuten.

Italiano :

Un sensibile duetto sulle emozioni. In poche sequenze divertenti e dal ritmo incalzante, due attori interpretano i momenti salienti della giornata di due bambini, Victor e Siméon. Teatro per un pubblico giovane, dai 5 anni in su. Durata: 45 minuti.

Espanol :

Un dúo sensible sobre las emociones. En algunas secuencias divertidas y trepidantes, dos actores interpretan los mejores momentos del día de dos niños, Victor y Siméon. Teatro para público joven, a partir de 5 años. Duración: 45 minutos.

