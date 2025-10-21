Saison culturelle Les vaches ruminent-elles du noir ? Théâtre Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Les vaches ruminent-elles du noir ?

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Série 1 et 2 12€

Série 3 et 4 10€

Début : Mardi 2025-10-21

Sur le plateau deux femmes. Elles sont deux mais ne font qu’une. Elles sont la femme dépressive à des époques différentes de sa vie. Une tragi-comédie d’Elizabeth Paugam.

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45

English :

Two women on the set. There are two of them, but they are one. They are the depressed woman at different times in her life. A tragi-comedy by Elizabeth Paugam.

German :

Auf der Bühne stehen zwei Frauen. Sie sind zwei, aber sie sind eine. Sie sind die depressive Frau in verschiedenen Phasen ihres Lebens. Eine Tragikomödie von Elizabeth Paugam.

Italiano :

Due donne sul palco. Sono due, ma sono una sola. Sono la stessa donna depressa in momenti diversi della sua vita. Una tragi-commedia di Elizabeth Paugam.

Espanol :

Dos mujeres en el escenario. Son dos, pero son una. Son la mujer deprimida en diferentes momentos de su vida. Una tragicomedia de Elizabeth Paugam.

