Saison culturelle Lescar 2025/2026 Place Royale Lescar

Place Royale Cathédrale Notre Dame Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-04

fin : 2026-06-20

2025-10-04

« La cité des Arts » de Lescar présente sa saison culturel 2025/2026: Du classique, du rock, du théâtre, du cirque !

– Musique classique: RichardGalliano, Choeur Exultate , Olivier Latry, Romain Leleu et Jean-Baptiste Robin , Choeur Kup Taldea , Henri Demarquette Rossini, Choeur de chambre des Pierres lyriques

– Musiques actuelles: Gaël Horellou • The Deweys & The Black Cat Orchestra

Miss Bee & The Bull-frogs , The SuperSoul Brothers , Erème

– Jeune public: À la recherche des éléments perdus , Babes , Suis tes rêves, Le chant d’Orphée ,La Suite (sur Bach) bien calé pour piano et balles à 4 mains

– théâtre: Germaine et Léon , Finalement rien ne change ,Roméo et Juliette ,Hamlet dans ma tête

– « La cité des Arts dans tous ses états »: Cirque, danse et concert .

Place Royale Cathédrale Notre Dame Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

