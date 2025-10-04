Saison culturelle Lescar 2025/2026 Place Royale Lescar
Place Royale Cathédrale Notre Dame Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-10-04
fin : 2026-06-20
2025-10-04
« La cité des Arts » de Lescar présente sa saison culturel 2025/2026: Du classique, du rock, du théâtre, du cirque !
– Musique classique: RichardGalliano, Choeur Exultate , Olivier Latry, Romain Leleu et Jean-Baptiste Robin , Choeur Kup Taldea , Henri Demarquette Rossini, Choeur de chambre des Pierres lyriques
– Musiques actuelles: Gaël Horellou • The Deweys & The Black Cat Orchestra
Miss Bee & The Bull-frogs , The SuperSoul Brothers , Erème
– Jeune public: À la recherche des éléments perdus , Babes , Suis tes rêves, Le chant d’Orphée ,La Suite (sur Bach) bien calé pour piano et balles à 4 mains
– théâtre: Germaine et Léon , Finalement rien ne change ,Roméo et Juliette ,Hamlet dans ma tête
– « La cité des Arts dans tous ses états »: Cirque, danse et concert .
Place Royale Cathédrale Notre Dame Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98
