Saison culturelle L’esprit de Noël, la légende de Aarteïta Théâtre Le Puy-en-Velay

Saison culturelle L’esprit de Noël, la légende de Aarteïta

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 37 EUR

Série 1 37€

Série 2 31€

Série 3 23€

Série 4 10€

Début : Mardi 2025-12-23 18:00:00

fin : 2025-12-23

2025-12-23

Embarquez en famille pour ce voyage musical enneigé, au rythme des chants de Noël et de ses personnages hauts en couleurs. A partir de 4 ans. Durée 1h10.

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45

English :

Take the whole family on a musical journey through the snow, to the rhythm of Christmas carols and colorful characters. Ages 4 and up. Running time: 1 hour 10 minutes.

German :

Begeben Sie sich mit Ihrer Familie auf diese verschneite musikalische Reise im Rhythmus der Weihnachtslieder und seiner farbenfrohen Figuren. Ab 4 Jahren. Dauer: 1 Stunde 10 Minuten.

Italiano :

Un viaggio musicale per tutta la famiglia attraverso la neve, al ritmo di canti natalizi e personaggi colorati. Dai 4 anni in su. Durata: 1 ora e 10 minuti.

Espanol :

Lleve a toda la familia a un viaje musical por la nieve, al ritmo de villancicos y coloridos personajes. A partir de 4 años. Duración: 1 hora y 10 minutos.

