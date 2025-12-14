Saison Culturelle Loéla Pontarion

Saison Culturelle Loéla

Salle des fêtes Pontarion Creuse

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Loéla

Sensations et imagination se mêlent, petits et grands se laissent porter au fil de l’eau, le temps d’un rêve, d’un beau voyage sensoriel.

SPECTACLE MUSICAL Ceïba & Laura Caronni

‍ ‍ ‍ Jeune public.

⚠️ Réservation obligatoire ( jauge limitée)

Programme complet ici https://www.creusesudouest.fr/app/uploads/2025/12/DEPLIANT-SAISON-CULTURELLE-2025-2026_P2.pdf .

Salle des fêtes Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

English : Saison Culturelle Loéla

