Saison culturelle L’Orchestre Massenet Salle de la Dorlière Beauzac samedi 15 novembre 2025.
Salle de la Dorlière Avenue Maréchal Leclerc Beauzac Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
12€ sur réservation, 15€ sur place.
Début : 2025-11-15 20:30:00
Orchestre d’harmonie, L’orchestre Massenet de St Etienne et L’orchesTTre de Tain Tournon sont heureux de vous présenter une soirée musicale à l’Espace « La Dorlière ».
Réservation sur www.billetweb.fr
Salle de la Dorlière Avenue Maréchal Leclerc Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 47 49
English :
Orchestre d?harmonie, L?orchestre Massenet de St Etienne and L?orchesTTre de Tain ? Tournon are delighted to present a musical evening at Espace « La Dorlière ».
Reservations at www.billetweb.fr
German :
Orchestre d’harmonie, L’orchestre Massenet de St Etienne und L’orchesTTre de Tain ? Tournon freuen sich, Ihnen einen musikalischen Abend im Espace « La Dorlière » zu präsentieren.
Reservierungen unter www.billetweb.fr
Italiano :
L’Orchestre d’harmonie, L’orchestre Massenet de St Etienne e L’orchesTTre de Tain ? Tournon sono lieti di presentare una serata musicale all’Espace « La Dorlière ».
Prenotazioni su www.billetweb.fr
Espanol :
Orchestre d’harmonie, L’orchestre Massenet de St Etienne y L’orchesTTre de Tain ? Tournon se complacen en presentar una velada musical en el Espace « La Dorlière ».
Reservas en www.billetweb.fr
