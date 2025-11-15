Saison culturelle L’Orchestre Massenet Salle de la Dorlière Beauzac

Saison culturelle L’Orchestre Massenet

Salle de la Dorlière Avenue Maréchal Leclerc Beauzac Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

12€ sur réservation, 15€ sur place.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Orchestre d’harmonie, L’orchestre Massenet de St Etienne et L’orchesTTre de Tain Tournon sont heureux de vous présenter une soirée musicale à l’Espace « La Dorlière ».

Réservation sur www.billetweb.fr

.

Salle de la Dorlière Avenue Maréchal Leclerc Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 47 49

English :

Orchestre d?harmonie, L?orchestre Massenet de St Etienne and L?orchesTTre de Tain ? Tournon are delighted to present a musical evening at Espace « La Dorlière ».

Reservations at www.billetweb.fr

German :

Orchestre d’harmonie, L’orchestre Massenet de St Etienne und L’orchesTTre de Tain ? Tournon freuen sich, Ihnen einen musikalischen Abend im Espace « La Dorlière » zu präsentieren.

Reservierungen unter www.billetweb.fr

Italiano :

L’Orchestre d’harmonie, L’orchestre Massenet de St Etienne e L’orchesTTre de Tain ? Tournon sono lieti di presentare una serata musicale all’Espace « La Dorlière ».

Prenotazioni su www.billetweb.fr

Espanol :

Orchestre d’harmonie, L’orchestre Massenet de St Etienne y L’orchesTTre de Tain ? Tournon se complacen en presentar una velada musical en el Espace « La Dorlière ».

Reservas en www.billetweb.fr

L’événement Saison culturelle L’Orchestre Massenet Beauzac a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron