Saison culturelle LUPO (Chanson française) Espace Jean-Luc Popelin Iguerande

Saison culturelle LUPO (Chanson française)

Espace Jean-Luc Popelin 208 Rue de l’Eglise Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07 22:30:00

2025-11-07

LUPO tisse des paysages sonores intenses où mélodies planantes et rythmes organiques s’entrechoquent en un flux hypnotique. Sur scène, le trio déploie une expérience saisissante, entre tension et relâchement, une danse au bord du cratère où chaque mot résonne comme une pulsation.

Réservation conseillée. Places limitées .

Espace Jean-Luc Popelin 208 Rue de l’Eglise Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 fabriqueiguerande@orange.fr

