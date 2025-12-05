Saison culturelle Ma distinction, Wally (Théâtre) Espace Jean-Luc Popelin Iguerande

Saison culturelle Ma distinction, Wally (Théâtre)

Espace Jean-Luc Popelin 208 Rue de l’Eglise Iguerande Saône-et-Loire

Lilian Derruau dans ce récit, relie son vécu de gosse de prolo aux idées du sociologue Pierre Bourdieu. Ne se contentant pas de raconter les souvenirs de cette prime enfance, il dépeint cette France ouvrière des années 70 dans un texte où truculence et autodérision vont de pair.

Réservation conseillée. Places limitées .

Espace Jean-Luc Popelin 208 Rue de l’Eglise Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 fabriqueiguerande@orange.fr

