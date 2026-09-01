Informations pratiques

Issor

Saison culturelle Mémoire de fille

Salle des fêtes Issor Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 20:00:00

fin : 2026-12-10 21:10:00

Date(s) :

2026-12-10

Mémoire de fille est d’abord un roman autobiographique d’Annie Ernaux. Des décennies après l’été 1958, elle revient sur sa première expérience sexuelle et l’onde de choc qu’elle a provoquée. Elle porte un regard sur celle qu’elle était, racontant la découverte de son corps, mais aussi la violence subie et la honte, une honte de fille , ressentie. Pour porter ce texte à la scène, Violette Campo joue avec sa fille Lisa Garcia, comédienne. L’une incarne la femme d’aujourd’hui , l’autre la fille de 58 . Leur face-à-face bouleversant restitue le mouvement entre passé et présent et fait dialoguer deux femmes qui se ressemblent sans être les mêmes. Un spectacle nécessaire pour faire communauté autour du consentement, du désir, de l’intime et du social.

Dès 14 ans. La librairie L’Escapade sera présente avec une sélection de livres. .

Salle des fêtes Issor 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 jeliote@hautbearn.fr

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English : Saison culturelle Mémoire de fille

L’événement Saison culturelle Mémoire de fille Issor a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Haut-Béarn