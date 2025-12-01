Saison Culturelle Molie, au pays des rêves La Sall’in Cabourg

Saison Culturelle Molie, au pays des rêves La Sall’in Cabourg dimanche 21 décembre 2025.

Saison Culturelle Molie, au pays des rêves

La Sall’in 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Spectacle Jeunesse Molie, au pays des rêves

Il faut toujours croire en ses rêves ! Demain, Molie fête son anniversaire, et elle est bien décidée à trouver la fée des rêves pour exaucer son voeu !

Spectacle Jeunesse Molie, au pays des rêves

Il faut toujours croire en ses rêves ! Demain, Molie fête son anniversaire, et elle est bien décidée à trouver la fée des rêves pour exaucer son voeu ! En un instant elle ferme les yeux, et se retrouve dans un monde merveilleux, où tout est possible ! Embarquez dans ce voyage magique pour rencontrer un ours invisible, vaincre vos peurs avec un loup timide, danser avec un tournesol géant, protéger les animaux du monde entier, négocier avec un perroquet pirate, et même, toucher la lune pour de vrai ! Un voyage fantastique vous attend, rempli de rires et de poésie, autour des doux thèmes de la tolérance, de l’écologie, du partage et de la confiance en soi. Molie trouvera-t-elle la fée des rêves ? Son voeu sera-t-il exaucé ? Il faut entrer dans l’histoire pour le savoir et pour l’aider ! Vous êtes prêts ?

En partenariat avec ICI NORMANDIE.

Durée 50 minutes, à partir de 3 ans. .

La Sall’in 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

English : Saison Culturelle Molie, au pays des rêves

Youth Show Molie, au pays des rêves

Always believe in your dreams! Tomorrow is Molie’s birthday, and she’s determined to find the dream fairy to grant her wish!

German : Saison Culturelle Molie, au pays des rêves

Kinder- und Jugendbuch Molie, im Land der Träume

Man muss immer an seine Träume glauben! Morgen feiert Molie ihren Geburtstag und sie ist fest entschlossen, die Traumfee zu finden, um ihren Wunsch zu erfüllen!

Italiano :

Spettacolo per bambini Molie, au pays des rêves

Bisogna sempre credere nei propri sogni! Domani è il compleanno di Molie, che è decisa a trovare la fata dei sogni per esaudire il suo desiderio!

Espanol :

Espectáculo infantil Molie, au pays des rêves

¡Siempre hay que creer en los sueños! Mañana es el cumpleaños de Molie, ¡y está decidida a encontrar al hada de los sueños para que le conceda su deseo!

L’événement Saison Culturelle Molie, au pays des rêves Cabourg a été mis à jour le 2025-09-14 par OT Cabourg