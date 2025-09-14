Saison Culturelle Natasha Saint-Pier, Mon histoire d’amour c’est vous La Sall’in Cabourg

Saison Culturelle Natasha Saint-Pier, Mon histoire d’amour c’est vous La Sall’in Cabourg samedi 14 mars 2026.

Saison Culturelle Natasha Saint-Pier, Mon histoire d’amour c’est vous

La Sall’in 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg Calvados

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Natasha Saint-Pier est de retour sur la scène pop avec un spectacle inédit Mon histoire d’amour c‘est vous .

Natasha Saint-Pier est de retour sur la scène pop avec un spectacle inédit Mon histoire d’amour c‘est vous . L’artiste canadienne, connue pour sa voix puissante et ses mélodies inoubliables, nous invite, à un voyage musical à travers la chanson française. A la demande de son public, Natasha St-Pier retrouve le chemin des salles de concert pour interpréter ses plus grands tubes et rendre hommage aux grands auteurs et compositeurs qui lui tiennent à cœur, de Souchon à Sanson en passant par Berger et Piaf. Un moment de partage et d’émotions à ne pas manquer !

En partenariat avec ICI NORMANDIE.

Durée 1h20. .

La Sall’in 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

English : Saison Culturelle Natasha Saint-Pier, Mon histoire d’amour c’est vous

Natasha Saint-Pier is back on the pop scene with a brand new show entitled « Mon histoire d?amour c?est vous ».

German : Saison Culturelle Natasha Saint-Pier, Mon histoire d’amour c’est vous

Natasha Saint-Pier kehrt mit ihrer brandneuen Show « Mon histoire d’amour c’est vous » auf die Popbühne zurück.

Italiano :

Natasha Saint-Pier torna sulla scena pop con un nuovo spettacolo, « Mon histoire d’amour c’est vous ».

Espanol :

Natasha Saint-Pier vuelve a la escena pop con un nuevo espectáculo, « Mon histoire d’amour c’est vous ».

