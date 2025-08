Saison culturelle NÜ Compagnie Passe-Montagne Salle des Fêtes d’Estos Estos

Saison culturelle NÜ Compagnie Passe-Montagne

Salle des Fêtes d’Estos 15 Rue des Jardins d’Estos Estos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

2026-05-30

NÜ est un vrai concert pour les tout-petits et ceux qui les accompagnent. C’est une exploration musicale autour des rituels de l’habillement. En toute proximité avec les artistes, bien installés autour de la scène, le concert peut commencer voix, corps, banjo, sax, cajón et musique électro, racontent les vêtements sur la peau, ceux qui grattent, ceux qui caressent, ceux qui serrent trop, ceux que l’on n’a pas choisis ! On y chante et on y danse, la peau, la nôtre, celle des animaux, on y tisse aussi les mots qui sonnent le bonheur d’être nu, tout nu comme un ver !

Une programmation de l’Espace Jéliote, en partenariat avec la mairie d’Estos.

De 0 à 5 ans. .

Salle des Fêtes d’Estos 15 Rue des Jardins d’Estos Estos 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 jeliote@hautbearn.fr

