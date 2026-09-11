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Saison culturelle – Oh P***** laurent ! Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule

vendredi 16 octobre 2026 · Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule · Saint-Pourçain-sur-Sioule

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule
Adresse
Cours des Bénédictins
Ville
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Département
Allier
Tarif
30 30 30

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Saison culturelle – Oh P***** laurent !

Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule Cours des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 21:00:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Laurent Baffie revient, hilarant, entre souvenirs des années Ardisson, vannes trash coupées au montage et sketchs indiffusables à la télé. Le sniper de légende tire à balles réelles : on ne peut plus rien dire ? On va voir ça… 1h20, dès 15 ans.
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Théâtre de Saint-Pourçain-sur-Sioule Cours des Bénédictins Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 32 73 

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English :

Laurent Baffie is back, hilarious as ever, with memories of the Ardisson years, raunchy jokes cut during editing, and sketches too risqué for TV. The legendary sniper fires live rounds: Can we really say nothing anymore? We’ll see about that… 1 hour 20 minutes, for ages 15 and up.

L’événement Saison culturelle – Oh P***** laurent ! Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule

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