Saison culturelle Olivier de Benoist, Le droit au bonheur Théâtre Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Olivier de Benoist, Le droit au bonheur
Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 40 EUR
Série 1 40€
Série 2 33€
Série 3 24€
Série 4 10€
Début : Dimanche 2025-11-23 16:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Se sentant un chouia mélancolique, Olivier de Benoist a pris la décision de se ressourcer auprès de sa famille. Et, de fait, après quelques jours à côtoyer au quotidien sa femme et ses enfants, son état a radicalement changé.
Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45
English :
Feeling a little melancholy, Olivier de Benoist decided to recharge his batteries with his family. And indeed, after a few days of daily contact with his wife and children, his state of mind changed radically.
German :
Olivier de Benoist fühlte sich ein wenig melancholisch und beschloss, sich bei seiner Familie zu erholen. Und tatsächlich veränderte sich sein Zustand nach einigen Tagen, in denen er täglich mit seiner Frau und seinen Kindern zusammen war, grundlegend.
Italiano :
Sentendosi un po’ malinconico, Olivier de Benoist ha deciso di ricaricare le batterie con la sua famiglia. E, in effetti, dopo alcuni giorni di contatto quotidiano con la moglie e i figli, il suo stato d’animo è cambiato radicalmente.
Espanol :
Sintiéndose un poco melancólico, Olivier de Benoist decidió recargar las pilas con su familia. Y, en efecto, tras unos días de contacto diario con su mujer y sus hijos, su estado de ánimo cambió radicalmente.
