Saison culturelle // On avait dit qu’on se touchait pas Compagnie Cirque Compost Salle Ph’ART – Casino Capbreton

Informations pratiques

Capbreton

Saison culturelle // On avait dit qu’on se touchait pas Compagnie Cirque Compost

Salle Ph’ART – Casino Place de la Liberté Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-24 15:00:00

fin : 2027-04-24 15:45:00

Date(s) :

2027-04-24

Ils sont deux, ils s’adorent, ils sont un peu perdus mais ensemble ils avancent, et surtout : ils ne doivent pas se toucher.

Ils sont obsédés par cette idée. S’ils se touchent, ils doivent tout recommencer.

Ils sont touchants mais n’ont pas le droit de se toucher.

Ils sont deux, ils s’adorent, ils sont un peu perdus mais ensemble ils avancent, et surtout : ils ne doivent pas se toucher.

Ils sont obsédés par cette idée. S’ils se touchent, ils doivent tout recommencer.

Ils sont touchants mais n’ont pas le droit de se toucher.

Lorsque leurs corps s’expriment, s’opère un mélange entre adresse et tendresse. Ils se nouent, se dénouent, se jettent, se propulsent, roulent, sautent

avec plaisir et douceur. Ils voyagent dans les possibles de leurs deux corps sans se toucher, ou presque…

Émerge une réflexion sur le contact, entre eux, entre vous, entre nous.

Qu’est-ce que toucher ? Qu’est-ce que ça fait ? Qu’est-ce qu’on en fait ? .

Salle Ph’ART – Casino Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 culture@capbreton.fr

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English : Saison culturelle // On avait dit qu’on se touchait pas Compagnie Cirque Compost

There are two of them; they adore each other; they’re a little lost, but together they’re moving forward—and above all: they mustn’t touch each other.

They’re obsessed with this idea. If they touch each other, they’ll have to start all over again.

They’re endearing, but they’re not allowed to touch each other.

L’événement Saison culturelle // On avait dit qu’on se touchait pas Compagnie Cirque Compost Capbreton a été mis à jour le 2026-09-10 par OTI LAS