[Saison Culturelle] Orchestre de Picardie Lévignen

Informations pratiques

Lévignen

[Saison Culturelle] Orchestre de Picardie

17 Rue du Dinotier Lévignen Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05 20:30:00

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-02-05

Ambiance chaleureuse et sentimentale pour le début de ce concert avec le tendre Salut d’amour que Sir Edward Elgar dédia à sa future femme en 1888.

Et c’est de même en guise de cadeau d’anniversaire à son épouse Cosima que, le jour de Noël 1870, Wagner fit donner au domicile conjugal cette petite « symphonie de chambre » qu’il intitula Siegfried Idyll.

Adaptant le propos du second volet de la Tétralogie à son histoire personnelle et familiale (le premier fils -prénommé Siegfried- des Wagner était né l’année précédente), le compositeur avait livré une page de mythologie intimiste, d’un incomparable pouvoir d’enchantement.

Après Rêverie et Caprice (1841), élégante et virtuose « pièce de caractère » pour violon, d’un genre peu attendu chez Berlioz, on abordera, avec Les Nuits d’Été l’un des chefs-d’œuvre du grand compositeur romantique.

Porté par le timbre magnifique de la mezzo Éléonore Pancrazi, le cycle de ces six mélodies avec orchestre (1856) devrait en effet déployer toute la splendeur de sa ligne vocale et ce monde sonore si nouveau dont l’intensité expressive n’aura d’équivalent que chez Mahler

Direction : Stéphanie-Marie Degand

Mezzo Soprano : Éléonore Pancrazi

️ Vendredi 5 février

20h30

Espace de la Chênaie

17 rue du Dinotier

Lévignen

Tout public

Acheter ou Réserver en ligne

️ Tarif 10€ / 5€

Ambiance chaleureuse et sentimentale pour le début de ce concert avec le tendre Salut d’amour que Sir Edward Elgar dédia à sa future femme en 1888.

Et c’est de même en guise de cadeau d’anniversaire à son épouse Cosima que, le jour de Noël 1870, Wagner fit donner au domicile conjugal cette petite « symphonie de chambre » qu’il intitula Siegfried Idyll.

Adaptant le propos du second volet de la Tétralogie à son histoire personnelle et familiale (le premier fils -prénommé Siegfried- des Wagner était né l’année précédente), le compositeur avait livré une page de mythologie intimiste, d’un incomparable pouvoir d’enchantement.

Après Rêverie et Caprice (1841), élégante et virtuose « pièce de caractère » pour violon, d’un genre peu attendu chez Berlioz, on abordera, avec Les Nuits d’Été l’un des chefs-d’œuvre du grand compositeur romantique.

Porté par le timbre magnifique de la mezzo Éléonore Pancrazi, le cycle de ces six mélodies avec orchestre (1856) devrait en effet déployer toute la splendeur de sa ligne vocale et ce monde sonore si nouveau dont l’intensité expressive n’aura d’équivalent que chez Mahler

Direction : Stéphanie-Marie Degand

Mezzo Soprano : Éléonore Pancrazi

️ Vendredi 5 février

20h30

Espace de la Chênaie

17 rue du Dinotier

Lévignen

Tout public

Acheter ou Réserver en ligne

️ Tarif 10€ / 5€ .

17 Rue du Dinotier Lévignen 60800 Oise Hauts-de-France

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English :

? The concert began in a warm and sentimental atmosphere with the tender “Salut d’amour,” which Sir Edward Elgar dedicated to his future wife in 1888.

And it was likewise as a birthday gift for his wife Cosima that, on Christmas Day 1870, Wagner had this little “chamber symphony”—which he titled *Siegfried Idyll*—delivered to their home.

Adapting the theme of the second part of the “Tetralogy” to his personal and family history (the Wagners’ first son—named Siegfried—had been born the previous year), the composer had created a piece of intimate mythology, possessing an incomparable power of enchantment.

Following *R%EAverie* and *Caprice* (1841), an elegant and virtuosic “character piece” for violin—a genre one would not expect from Berlioz—we will then turn to *Les Nuits d’été*, one of the masterpieces of the great Romantic composer.

Carried by the magnificent timbre of mezzo-soprano Éléonore Pancrazi, this cycle of six songs with orchestra (1856) should indeed showcase the full splendor of her vocal line and that entirely new sonic world, whose expressive intensity finds its equal only in Mahler

Conductor: Stéphanie-Marie Degand

Mezzo-soprano: Éléonore Pancrazi

?? Friday, February 5

? 8:30 p.m.

? Espace de la Chênaie

17 rue du Dinotier

Lévignen

Open to all ages

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?? Price: 10? / 5?

L’événement [Saison Culturelle] Orchestre de Picardie Lévignen a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays de Valois