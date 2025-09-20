Saison Culturelle Ouverture de saison » CONCERTO » Musée de la Mine Bosmoreau-les-Mines

Saison Culturelle Ouverture de saison » CONCERTO » Musée de la Mine Bosmoreau-les-Mines samedi 20 septembre 2025.

Musée de la Mine 30 rue de la Mairie Bosmoreau-les-Mines Creuse

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Ouvrons cette saison culturelle en célébrant notre nouveau partenariat avec le Conservatoire Départemental

Emile Goué !

Pour cela, nous vous invitons à venir découvrir un trio de musiciens issus du Conservatoire pour un moment

musical convivial.

– Céline Deschamps, flûte traversière

– Adeline Favereau, clarinette

– Pierre Dupuis, hautbois

‍ ‍ ‍ Tout public

En cas de mauvais temps, repli dans la salle des fêtes.

Programme complet ici https://www.creusesudouest.fr/app/uploads/2025/08/WEB-DEPLIANT-SAISON-CULTURELLE-2025-2026-1.pdf .

Musée de la Mine 30 rue de la Mairie Bosmoreau-les-Mines 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

