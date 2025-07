Saison culturelle Ouverture de saison « Du balai »- La Bobêche Rue de la poste Oloron-Sainte-Marie

Rue de la poste Parvis de l’Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

L’Ouverture de saison, c’est une grande fête, un après-midi pour partager des spectacles gratuits et en plein air.

Comme chaque année, l’Espace Jéliote vous invite à célébrer le début d’une nouvelle saison culturelle.

Ce spectacle de marionnettes raconte la rencontre entre un balayeur de rue bougon et un habitant plutôt rieur et rêveur. Sans paroles, accompagné d’une musique en direct, ce spectacle aborde avec poésie les thèmes de l’amitié et de l’altérité.

5 ans+ durée 50’

Et aussi tout l’après-midi

● Point d’information devant l’Espace Jéliote

● De quoi boire et manger avec l’association La-Haüt et Les Délices de la Mielle

● Portes ouvertes de l’atelier avec la marionnettiste Audrey Laurent .

Rue de la poste Parvis de l’Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 jeliote@hautbearn.fr

