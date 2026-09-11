Saison culturelle Ouverture de saison Tout ou rien Rue de la poste Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Saison culturelle Ouverture de saison Tout ou rien

Rue de la poste Parvis de l’Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

L’ouverture de saison, c’est toujours une fête ! Au programme de cette journée des spectacles en plein air. Alors ciao le blues de la rentrée et bienvenue dans une nouvelle saison culturelle ! Et aussi, tout l’après-midi point d’information devant l’Espace Jéliote et de quoi boire et manger, avec Les Ami.es. de la Friche et Les Délices de la Mielle.

Tout ou rien , Compagnie Les Philosophes Barbares. Marionnette et théâtre de rue, dès 10 ans. Suivez le Gang Kelly, sorte de Robin des bois australiens, à travers Oloron. Vous participerez à leur dernière veillée, une tragédie festive pour questionner l’ordre établi. .

Rue de la poste Parvis de l’Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 jeliote@hautbearn.fr

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English : Saison culturelle Ouverture de saison Tout ou rien

L’événement Saison culturelle Ouverture de saison Tout ou rien Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Haut-Béarn